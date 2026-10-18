CAMPOBASSO – PERUGIA | IL GRIFO CALA IL POKERISSIMO ALL’AXUM! (1-5)

Campionato Sky Wifi 10a giornata – Axum Molinari Stadium
CAMPOBASSO – PERUGIA 1-5
23′ pt Canotto, 35′ pt Stoppa, 10′ st Tozzuolo, 31′ st Carriero (Langella), 45′ st Dottori, 47′ Sabbatani
CAMPOBASSO: 1 Spurio, 2 Papini (14′ st 31 Salines), 4 Celesia, 8 Di Vico, 10 Stoppa (29′ st 23 Pellitteri), 11 Carfora, 14 Bifulco (14′ st 30 Coccia), 18 Pierno, 34 Agazzi (29′ st 70 Leonardi), 92 Galeandro (14′ st Prado), 95 Corbo. All. Calabrese. A disp.: 22 Apsits, 99 Muzi, 19 Blasi, 28 Maisto, 77 Aragona.
PERUGIA: 1 Zelezny, 4 Tozzuolo, 7 Cisco (36′ st 19 Dottori), 10 Canotto (15′ st 72 Cortesi), 11 Borsoi, 14 Quirini, 20 Carriero (36′ st 29 Renault), 28 Riccardi, 30 Van Amersfoort (1′ st 9 Sabbatani), 33 Langella, 77 Kabashi. All. Diana. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 6 Angeli, 8 Ladinetti, 26 Seha, 31 Conti, 39 Cavallini.
Arbitro: Alessandro Recchia di Brindisi
Assistenti: Antonio Alessandrino e Michele Fracchiolla di Bari
IV ufficiale: Ursini di Pescara
Operatore FVS: Fabio D’Ettorre di Lanciano
AMMONITI: Kabashi, Corbo, Agazzi, Leonardi, Pellitteri
ESPULSIONE: Salines, Calabrese
NOTE: tifosi ospiti 199
(fotoservizio Settonce, non riproducibile dalle testate)