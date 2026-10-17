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PRIMAVERA | IL PERUGIA SCONFITTO DI MISURA A PALERMO (1-0), BIANCOROSSI SECONDI IN CLASSIFICA

Campionato Primavera 2 Cisalfa Sport 5a giornata

PALERMO – PERUGIA 1-0
9′ pt Bennardo

PALERMO: Balaguss, Lentini (25′ st Squillaciotti), Sciortino, Balsamo, Bennardo, Ribeiro, Gargiulo (44′ st Di Tusa), Di Gregorio, Schirliu (44′ st Carnemolla), Sabella (38′ st Lombardo), Di Rienzo (38′ st Amato). A disp.: Musto, Renier, Tarantino, Puccio, Ribaudo, Anghileri, Profeta.

PERUGIA: Strappini, Giambarveri (25′ st Raffaelli), Di Salvatore, Malfatti, Peruzzi, Cesarini, Merico (25′ st Pierangelini), Perugini, Agnissan (34′ st Bellali), Vanni (34′ st Ximenez), Olimpieri (12′ st Iachini). All.: Giorgi. A disp.: Piccini, Ragni, Ciarapica, Santillo.

ARBITRO: Angelo Sez. Marsala

PALERMO – Dopo quattro successi in altrettante partite, il Perugia, nella 5a giornata del Campionato Primavera 2 Cisalfa Sport Girone B, perde di misura a Palermo. I rosanero conquistano la vittoria con una rete di Bennardo, che al 9′ spedisce in rete di testa il pallone calciato dal corner.

Il Perugia, nonostante un’evidente supremazia nel possesso palla (alla fine sarà superiore al 60 per cento), non è riuscito a recuperare lo svantaggio iniziale ed evitare la prima sconfitta in campionato.

Con la vittoria del Catanzaro ad Avellino, il Perugia perde dunque la testa della classifica. I biancorossi sono ora al secondo posto, a tre lunghezze dai calabresi, con un punto di vantaggio sul Palermo, ancora imbattuto, a dimostrazione della solidità degli avversari incontrati dai Grifoni. Che ora sono chiamati al pronto riscatto sabato 24 ottobre tra le mura amiche del Centro sportivo “Paolo Rossi”, dove affronteranno il Frosinone.

(foto liberamente utilizzabili)

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