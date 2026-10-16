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PRIMAVERA | IL PERUGIA CAPOLISTA IN TRASFERTA A PALERMO

Il Perugia di mister Giorgi, capolista a punteggio pieno insieme al Catanzaro nel Girone B del campionato Primavera 2, è atteso sabato dall’insidiosa trasferta di Palermo. I rosanero, nelle quattro partite sin qui disputate, non hanno mai perso, cogliendo due successi e altrettanti pareggi.

Il Perugia, che è reduce dal successo interno ottenuto contro l’Avellino nonostante diverse assenze, finora ha realizzato 13 reti, subendone appena 2, proprio come il Catanzaro con cui condivide il primo posto.

La partita Palermo – Perugia si disputerà al “Pasqualino Stadium”, con inizio alle ore 15.

Il programma del settore giovanile

Il weekend delle formazioni giovanili del Perugia vede le formazioni Under 17 e Under 15 impegnate domenica a Foggia (rispettivamente alle ore 11,30 e alle ore 15), mentre l’Under 16, sempre domenica alle ore 15, ospiterà il Campobasso al Centro sportivo “Paolo Rossi”.

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