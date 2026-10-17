CAMPOBASSO – PERUGIA | LE PAROLE DI MISTER DIANA ALLA VIGILIA

Cancellata nella testa la sfortunata partita contro il Vado, il Perugia è pronto per la trasferta di Campobasso. “Credo sarà una bella partita, aperta – le valutazioni di mister Aimo Diana alla viglia – perché di fronte ci saranno due squadre interessanti, entrambe con ottimi interpreti”.

A proposito degli avversari, l’allenatore del Perugia ritiene che il Campobasso sia una squadra che mostra un bel calcio, molto propositiva. “Anche noi, del resto, lo vogliamo esserlo e quando abbiamo la disponibilità di undici uomini credo che riusciamo ad essere offensivi” aggiunge l’allenatore biancorosso.

Diana non ha mai giocato a Campobasso, né da calciatore, né da allenatore: “E’ un ambiente che non conosco, sono curioso di vedere. Tutti mi parlano di un ambiente caldo. E la squadra avversaria mi sembra tosta, con delle idee di gioco, come tante squadre in questa Serie C, che ritengo di buon livello”.

Ma l’allenatore del Perugia è concentrato soprattutto sui suoi ragazzi, dopo una settimana complessa, anche per gli strascichi fisici di aver dovuto disputare un’intera gara, l’ultima, con l’uomo in meno e quindi molto dispendiosa.

Una settimana nella quale in allenamento il Perugia ha anche provato soluzioni differenti nelle varie fasi, per far fronte eventualmente ad alcune assenze o cambiare assetto tattico a partita in corso.

Alla domanda sulla concretezza in attacco, rispetto alle occasioni create, mister Diana rassicura: “I miei attaccanti i gol li hanno e hanno sempre dimostrato di farli. In questo momento siamo poco precisi, ma è un momento, come avviene spesso nel calcio”.

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