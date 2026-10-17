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CAMPOBASSO PERUGIA | I GRIFONI CONVOCATI DA MISTER DIANA

Questo l’elenco dei Grifoni convocati da mister Aimo Diana per trasferta di Campobasso (domenica 18 ottobre ore 12.30 – “Axum Molinari Stadium”):

1 ZELEZNY RADOSLAW
4 TOZZUOLO ALESSANDRO
6 ANGELI MATTEO
7 CISCO ANDREA
8 LADINETTI RICCARDO
9 SABBATANI ANTONIO
10 CANOTTO LUIGI
11 BORSOI MATTEO
12 MORO LUCA
14 QUIRINI ETTORE
19 DOTTORI CHRISTIAN
20 CARRIERO GIUSEPPE
26 SEHA SAYHA
28 RICCARDI DAVIDE
29 RENAULT GUILLAUME
30 VAN AMERSFOORT PELLE
31 CONTI GABRIELE
33 LANGELLA CHRISTIAN
39 CAVALLINI GIACOMO
55 STRAPPINI SEBASTIAN
72 CORTESI MATTEO
77 KABASHI ELVIS

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