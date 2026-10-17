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FEMMINILE | DOMENICA PRIMA SQUADRA IN COPPA ITALIA, IL PROGRAMMA DELLE GIOVANILI

Domenica alle 19, al Comunale “M. Rotoni”, le ragazze del Perugia Femminile affronteranno l’US Mantignana Montemalbe per la gara valevole per la Coppa Italia Eccellenza Femminile, trofeo che le biancorosse sono chiamate a difendere dopo il trionfo della scorsa stagione.

Le gare delle giovanili femminili

Sabato, alle ore 17.30, le ragazze dell’Under 15 affronteranno al Centro sportivo “Paolo Rossi” la Nuova Alba.

Il Perugia Femminile Under 17 scenderà invece in campo domenica, alle ore 17.15, sempre al Centro sportivo “Paolo Rossi”, dove sono attese le ragazze della Sangiustese.

Sempre domenica, in trasferta a Ponte Rio, il Perugia Under 12 Femminile affronterà l’ASD Todi.

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