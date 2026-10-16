FEMMINILE | DOPO LE TRASFERTE VITTORIOSE, IMPEGNI CASALINGHI PER LE RAGAZZE U17 E U15

L’ultimo turno dei campionati giovanili femminili ha sorriso al Perugia, con le ragazze dell’U17 che hanno vinto in trasferta, contro il Villa Musone, con il punteggio di 6-1, e l’Under 15 che, all’esordio in campionato, è passata a Spoleto superando la Ducato per 2-1.

Under 17 a valanga

VILLA MUSONE – PERUGIA 1-6

4′ pt e 15′ pt Baldwin, 18′ pt, 32′ pt 44′ st Biccini, 8′ st Coppola

VILLA MUSONE: Carbonetti, Pasquini, Paoletti (33′ st Cesari), Giampecchini, Chuisaroli, Antonella, Arbuatti, Prebibaj (25′ st Proietti), Guerrini (1′ st Moroni), Giorgetti, Rossetti. All. Araujo.

PERUGIA: Petrelli, Duranti, Lucidi (1′ st Verdolini), Cirimbilli (1′ st Koka), Santilli, Crocioni, Forgione (22′ st Stopponi), Baldwin, Biccini, Coppola (30′ st Massetti), Costantini (19′ st Milani). All. Lucarelli.

VILLA MUSONE – Grande prestazione per la U17 femminile del Perugia, che ha dilagato al campo sportivo “Carotti”, superando le pari età del Villa Musone per 6-1.

Il Perugia chiude la gara già nel primo tempo, con le doppiette di Baldwin e Biccini. La numero 10 biancorossa, nel finale, trova la tripletta personale, dopo che, in avvio di ripresa, era andata a segno anche Coppola.

La squadra biancorossa ha presentato buone trame di gioco, creando numerose occasioni da gol, anche oltre le 6 reti realizzate, mostrando segnali positivi sia dal punto di vista del gioco espresso, sia sotto il profilo dell’atteggiamento.

Paradossalmente, in una giornata in cui hanno siglato 6 reti le Grifoncelle hanno peccato di concretezza sottoporta; un aspetto sul quale sarà importante lavorare con attenzione. Ma sono emersi maggiormente i progressi mostrati e gli aspetti positivi emersi nel corso della prestazione.

Domenica le ragazze di Lucarelli, in testa a punteggio pieno dopo due gare, ospiteranno al Centro sportivo “Paolo Rossi” la Sangiustese (ore 17.15).

L’Under 15 espugna Spoleto

DUCATO SPOLETO – PERUGIA 1-2

20’ pt Hwang, 18’ St Liscio

DUCATO SPOLETO: Speziali, Lachhab, Poli, Ergasti, Giardini, Pacifici, Guidi,Smarrocchio, Del Marro

A disposizione: Fioravanti, Falcinelli, Romani, Di Battista, Capoccia

PERUGIA: Bonni, Cherubini, Treppiedi, Ceccarelli, Pagliccia (1’ tt De Marco), Hwang (1’tt Liscio), Marcomigni, Marini, Messini (1’tt Dodaro). A disp.: Burlacu

SPOLETO – Esordio vincente in campionato per le ragazze del Perugia Under 15, che espugnano il campo della Ducato Spoleto al termine di una partita molto combattuta e sempre in equilibrio.

Grifoncelle che prendono subito il controllo del gioco e creano molto, ma riescono a sbloccare il risultato soltanto in chiusura di primo tempo con Stella Hwang, più veloce di tutte a ribadire in rete una respinta del portiere.

Nel secondo tempo la Ducato prova a riversarsi subito in avanti, ma non crea particolari pericoli.

Nel terzo tempo le biancorosse devono invece tirare fuori gli “artigli del Grifo” per resistere agli assalti delle padrone di casa, che attaccano a testa bassa. Il raddoppio nasce dall’azione personale di Lisa Liscio, che supera tutta la difesa avversaria in velocità e trafigge il portiere avversario. Sembra finita, ma la Ducato non molla e accorcia a un minuto dalla fine su azione di calcio d’angolo con il tap-in vincente di Fioravanti. Al triplice fischio, grande festa delle ragazze biancorosse, per una vittoria sofferta ma meritata.

Oggi, sabato, le biancorosse tornano in campo alle 17:30, ospitando al Centro sportivo “Paolo Rossi” la Nuova Alba.