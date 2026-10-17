BIGLIETTI

AC Perugia Calcio logo

IL GRIFO PROTAGONISTA DELLA SERATA DEL PANATHLON CLUB PERUGIA

Il Grifo di ieri, di oggi e di domani protagonista nella serata organizzata dal Panathlon Club Perugia a Villa Buitoni.

Un incontro conviviale, quello con i soci del club e gli altri ospiti, al quale hanno partecipato l’allenatore del Perugia, Aimo Diana, il match analyst Alessandro Belleri, Walter Alfredo Novellino, il presidente di Arenacuri Francesco Maria Lana e l’imprenditore Mauro Ricci. Che stimolati dalle domande del presidente del Panathlon Club Perugia, Luca Ginetto, hanno parlato del loro impegno per il Grifo, tra aneddoti e progettualità.

Raggiunto telefonicamente, ha salutato i presenti Alessandro Gaucci, che non ha potuto partecipare all’incontro perché all’estero.

La serata si è conclusa con il simbolico scambio dei gagliardetti e degli omaggi. Il presidente di Arenacuri Francesco Maria Lana ha consegnato al presidente del Panathlon Club Perugia Luca Ginetto la maglia indossata dal capitano del Perugia, Davide Riccardi, con i “segni” dell’ultima partita disputata.

(foto liberamente utilizzabili)

ULTIME NEWS

CAMPOBASSO – PERUGIA | LE PAROLE DI MISTER DIANA ALLA VIGILIA

Leggi la news

FEMMINILE | DOMENICA PRIMA SQUADRA IN COPPA ITALIA, IL PROGRAMMA DELLE GIOVANILI

Leggi la news

IL GRIFO PROTAGONISTA DELLA SERATA DEL PANATHLON CLUB PERUGIA

Leggi la news

FEMMINILE | DOPO LE TRASFERTE VITTORIOSE, IMPEGNI CASALINGHI PER LE RAGAZZE U17 E U15

Leggi la news

PRIMAVERA | IL PERUGIA CAPOLISTA IN TRASFERTA A PALERMO

Leggi la news

VERSO CAMPOBASSO – PERUGIA | SABATO RIFINITURA A PORTE CHIUSE

Leggi la news

TANTA PASSIONE BIANCOROSSA PER LA SERATA DEL CLUB “IL PERUGINO CENTRO STORICO”

Leggi la news

PERFETTAMENTE RIUSCITO L’INTERVENTO A PAOLO BARTOLOMEI

Leggi la news

COMUNICATO UFFICIALE

Leggi la news

“CALICI BIANCOROSSI”, LA PRIMA SERATA DELLA STAGIONE DEDICATA AGLI SPONSOR

Leggi la news