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TANTA PASSIONE BIANCOROSSA PER LA SERATA DEL CLUB “IL PERUGINO CENTRO STORICO”

Consueto entusiasmo in piazza Matteotti per la serata biancorossa organizzata dal club Il Perugino Centro storico.

Un momento di condivisione della passione per il Grifo a cui ha partecipato il Club, con il direttore generale Hernan Garcia Borras, i giocatori della prima squadra Andrea Cisco e Matteo Borsoi, l’allenatore della formazione Primavera Luigi Giorgi giunto insieme al capitano Matteo Peruzzi.

Il Perugia Calcio ringrazia per l’accoglienza il presidente del club Il Perugino Centro storico, Marco Finocchi (per tutti Marchin del Ponte, nella foto di apertura con Cisco e Borsoi e, sotto, con tutta la delegazione del Perugia Calcio), e i numerosi e calorosi tifosi tesserati.

(foto non utilizzabili)

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