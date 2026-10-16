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VERSO CAMPOBASSO – PERUGIA | SABATO RIFINITURA A PORTE CHIUSE

I Grifoni si preparano per la trasferta di Campobasso, dove domenica alle 12,30 affronteranno la squadra locale allo stadio “Molinari” per la 10a giornata del Campionato di Serie C Girone B.

Anche la rifinitura di sabato mattina si svolgerà a Ellera allo stadio “Fioroni” e, come di consueto nell’allenamento che precede la gara, sarà a porte chiuse.

Poi nel pomeriggio la squadra partirà alla volta di Campobasso.

(si ricorda che le foto pubblicate su tutti i canali ufficiali del Perugia Calcio sono utilizzabili dalle testate solo su espressa indicazione o dopo consenso da parte del Club)

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