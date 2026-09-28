APERTURA DELLA BIGLIETTERIA PER SOTTOSCRIVERE LA GRIFO CARD

AC Perugia Calcio comunica l’apertura straordinaria della biglietteria dello stadio nei giorni martedì 29 settembre e giovedì 1 ottobre per il rilascio della Grifo Card.

Tessera necessaria per i tifosi biancorossi che vogliono assistere al derby di Gubbio in programma sabato 3 ottobre e per altre trasferte. Un simbolo di identità che offre notevoli vantaggi anche economici ai possessori, tra cui sconti allo store del Perugia (per maglie gara e altro materiale ufficiale) e per l’acquisto di beni e servizi dalle imprese partner del Club (l’elenco è consultabile sul sito nella sezione Grifo Card).

La biglietteria dello stadio sarà dunque aperta martedì e giovedì la mattina dalle ore 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.

Per sottoscrivere la Grifo Card occorre presentarsi al botteghino muniti di carta di identità (oppure patente di guida insieme a un documento che attesti il codice fiscale).