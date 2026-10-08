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LA FOTO UFFICIALE DEL PERUGIA CALCIO STAGIONE 2026/27

I Grifoni si sono ritrovati, prima dell’allenamento, sul prato dello Stadio “Renato Curi” per la foto ufficiale della stagione 2026/27 (foto liberamente utilizzabile).

In una giornata di pioggia a Perugia, il cielo ha lasciato spazio al sole proprio nell’orario previsto per l’appuntamento.

Qui sotto, le immagini della preparazione negli spogliatoi, mentre i Grifoni indossano la splendida divisa di gara, maglia rossa con pantaloncini bianchi.

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