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PRIMAVERA, SCONTRO AL VERTICE CONTRO L’AVELLINO | LE ALTRE PARTITE DI SABATO

La ripresa del Campionato Primavera 2 presenta uno scontro al vertice. Sabato 10 ottobre, alle ore 11 al Centro sportivo “Paolo Rossi”, il Perugia di mister Giorgi affronta l’Avellino, a punteggio pieno, insieme ai Grifoni e al Catanzaro, impegnato a Cosenza.

Una partita, dunque, che si preannuncia di particolare interesse e non solo per i punti in palio.

Le partite del settore giovanile

Sempre sabato il centro sportivo “Paolo Rossi” ospiterà il doppio match contro la Casertana del Perugia Under 15 (ore 13.30) e del Perugia Under 17 (ore 15.30).

Il Perugia Under 16 giocherà invece domenica 11 ottobre allo stadio “Ezio Conti” di Dogana, ospite di San Marino Academy.

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