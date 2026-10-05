VISITA DI CANOTTO E VIDEOCHIAMATA CON INZAGHI, IL GRIFO REGALA UN SORRISO A UN TIFOSO SPECIALE

Il Perugia Calcio è sempre vicino ai propri tifosi, in particolare a quanti vivono situazioni di sofferenza e di difficoltà e che trovano nella passione per il Grifo occasione di condivisione e momenti di spensieratezza e di gioia.

E’ il caso del tifoso speciale, ospite del Sodalizio di San Martino, che lunedì mattina ha ricevuto la visita di Luigi Canotto, attuale capocannoniere del Perugia. Luigi, accompagnato dal presidente di Arenacuri, Francesco Maria Lana, e dal referente delle attività sociali del Perugia Calcio, Roberto Marcugini, ha portato al tifoso la sua maglia con il Grifo sul petto, la numero 10. Il tifoso del Perugia ha ricevuto il saluto del direttore generale del Perugia Calcio, Hernan Garcia Borras.

Parlando con Canotto, gli ha rivelato, oltre alla sua passione per il Grifo, l’ammirazione per Filippo Inzaghi. Canotto, che ha avuto Inzaghi come allenatore, ha chiesto allora al mister la disponibilità per una videochiamata. Inzaghi, nonostante gli impegni lavorativi, ha salutato il tifoso del Perugia, scambiando volentieri qualche parola con lui, regalandogli così un momento di autentica gioia.

Per la disponibilità e la sensibilità dimostrate il Perugia Calcio ringrazia Filippo Inzaghi e naturalmente il suo attaccante, Luigi Canotto.

Un episodio che conferma come lo sport – e il calcio in particolare – sia un’incredibile occasione di inclusione per persone che si trovano ad affrontare condizioni di svantaggio o situazioni di difficoltà. Come del resto dimostrato dall’esperienza della formazione del Perugia, che dallo scorso anno è stata iscritta al campionato federale Dcp, suscitando tanta simpatia tra il popolo biancorosso.

(in apertura nella foto Settonce, riproduzione vietata, Luigi Canotto nell’azione che ha portato alla terza rete del Grifo a Gubbio; nell’altro foto, utilizzabile, Canotto mentre scrive la dedica sulla maglia donata al tifoso)