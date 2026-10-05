BIGLIETTI

AC Perugia Calcio logo

VISITA DI CANOTTO E VIDEOCHIAMATA CON INZAGHI, IL GRIFO REGALA UN SORRISO A UN TIFOSO SPECIALE

Il Perugia Calcio è sempre vicino ai propri tifosi, in particolare a quanti vivono situazioni di sofferenza e di difficoltà e che trovano nella passione per il Grifo occasione di condivisione e momenti di spensieratezza e di gioia.

E’ il caso del tifoso speciale, ospite del Sodalizio di San Martino, che lunedì mattina ha ricevuto la visita di Luigi Canotto, attuale capocannoniere del Perugia. Luigi, accompagnato dal presidente di Arenacuri, Francesco Maria Lana, e dal referente delle attività sociali del Perugia Calcio, Roberto Marcugini, ha portato al tifoso la sua maglia con il Grifo sul petto, la numero 10. Il tifoso del Perugia ha ricevuto il saluto del direttore generale del Perugia Calcio, Hernan Garcia Borras.

Parlando con Canotto, gli ha rivelato, oltre alla sua passione per il Grifo, l’ammirazione per Filippo Inzaghi. Canotto, che ha avuto Inzaghi come allenatore, ha chiesto allora al mister la disponibilità per una videochiamata. Inzaghi, nonostante gli impegni lavorativi, ha salutato il tifoso del Perugia, scambiando volentieri qualche parola con lui, regalandogli così un momento di autentica gioia.

Per la disponibilità e la sensibilità dimostrate il Perugia Calcio ringrazia Filippo Inzaghi e naturalmente il suo attaccante, Luigi Canotto.

Un episodio che conferma come lo sport – e il calcio in particolare – sia un’incredibile occasione di inclusione per persone che si trovano ad affrontare condizioni di svantaggio o situazioni di difficoltà. Come del resto dimostrato dall’esperienza della formazione del Perugia, che dallo scorso anno è stata iscritta al campionato federale Dcp, suscitando tanta simpatia tra il popolo biancorosso.

(in apertura nella foto Settonce, riproduzione vietata, Luigi Canotto nell’azione che ha portato alla terza rete del Grifo a Gubbio; nell’altro foto, utilizzabile, Canotto mentre scrive la dedica sulla maglia donata al tifoso)

ULTIME NEWS

SPINTA DA 10MILA TIFOSI AL “CURI”: 2 PARTITE IN CURVA A 22 EURO E PROMOZIONE STUDENTI

Leggi la news

VISITA DI CANOTTO E VIDEOCHIAMATA CON INZAGHI, IL GRIFO REGALA UN SORRISO A UN TIFOSO SPECIALE

Leggi la news

GIOVANILI | I RISULTATI DELLA TRIPLICE SFIDA TRA PERUGIA E SAMBENEDETTESE

Leggi la news

RIVIVIAMO L’ESULTANZA DEI GRIFONI ALLE 3 RETI DI GUBBIO

Leggi la news

LA SETTIMANA DI PREPARAZIONE DEI GRIFONI IN VISTA DELLA PARTITA CONTRO IL VADO

Leggi la news

GUBBIO – PERUGIA (1-3) | LA FESTA DEI GRIFONI CON I PROPRI TIFOSI

Leggi la news

GUBBIO – PERUGIA LIVE | IL GRIFO VINCE IL DERBY (1-3)

Leggi la news

AMOAH SAM E’ UN NUOVO GRIFONE!

Leggi la news

GUBBIO – PERUGIA, I GRIFONI CONVOCATI DA MISTER DIANA

Leggi la news

COMUNICATO UFFICIALE

Leggi la news