BIGLIETTI

AC Perugia Calcio logo

PERUGIA – VADO, ARBITRA VINCENZI DI BOLOGNA

Sarà l’arbitro Alessio Vincenzi della Sezione di Bologna a dirigere la partita Perugia – Vado, in programma domenica 11 ottobre (ore 17:30) allo “Stadio Curi”, 9a giornata del Campionato di Serie C Sky Wifi Girone B.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Cattaneo di Monza e Ahmed Maher Said I. Eltantawy di Chiari.

IV ufficiale Mario Picardi di Viareggio, operatore FVS Emanuele Bracaccini di Macerata.

ULTIME NEWS

PERUGIA – VADO, ARBITRA VINCENZI DI BOLOGNA

Leggi la news

FEMMINILE | COPPA ITALIA ECCELLENZA, ALL’ESORDIO IL PERUGIA SUPERA IL GUALDO 4-1

Leggi la news

SPINTA DA 10MILA TIFOSI AL “CURI”: 2 PARTITE IN CURVA A 22 EURO E PROMOZIONE STUDENTI

Leggi la news

VISITA DI CANOTTO E VIDEOCHIAMATA CON INZAGHI, IL GRIFO REGALA UN SORRISO A UN TIFOSO SPECIALE

Leggi la news

GIOVANILI | I RISULTATI DELLA TRIPLICE SFIDA TRA PERUGIA E SAMBENEDETTESE

Leggi la news

RIVIVIAMO L’ESULTANZA DEI GRIFONI ALLE 3 RETI DI GUBBIO

Leggi la news

LA SETTIMANA DI PREPARAZIONE DEI GRIFONI IN VISTA DELLA PARTITA CONTRO IL VADO

Leggi la news

GUBBIO – PERUGIA (1-3) | LA FESTA DEI GRIFONI CON I PROPRI TIFOSI

Leggi la news

GUBBIO – PERUGIA LIVE | IL GRIFO VINCE IL DERBY (1-3)

Leggi la news

AMOAH SAM E’ UN NUOVO GRIFONE!

Leggi la news