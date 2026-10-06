FEMMINILE | COPPA ITALIA ECCELLENZA, ALL’ESORDIO IL PERUGIA SUPERA IL GUALDO 4-1

1ª giornata di Coppa Italia Eccellenza Femminile Umbria

A.C. Perugia Calcio – Women Gualdo Calcio 4-1

6′ pt Annibaldi, 13′ pt Pierotti, 31′ pt e 23′ st Biancalana, 44′ st Bonadies

PERUGIA: Gjojdeshi, Bufaloni, Properzi, Annibaldi (31′ st Tomassini), Minerale (37′ st Pinchi), Catana, Mencaroni (11′ st Acosta), Sportoletti, Biancalana (42′ st De Leo), Baldwin (16′ st Bonadies)

Bianchi. All. Schippa. A disp.: Formica, Antonietti.

GUALDO WOMEN: Mischiante M., Sannipoli, Ceccarini (27′ st Rosi), Apostolo, Baldacci, Nuti, Fischi (2′ st Picchi), Mischiante B. (21′ st Grilli), Martini, Pierotti, Bicchieri. A disp.: Mereu, Cappannelli, Bellomo, Romanini, Cardarelli, Berardi.

ARBITRO: Bosi

PERUGIA – Buona la prima per il Perugia nella Coppa Italia di Eccellenza Umbria Femminile. La squadra biancorossa supera il Women Gualdo Calcio con un netto 4-1, al termine di una gara che ha visto il Perugia crescere progressivamente.

Le ragazze allenate da mister Michele Schippa sono passate in vantaggio in avvio con Annibaldi, subendo al 13′ il pareggio di Pierotti. Il Perugia ha reagito, imponendo il proprio gioco e chiudendo la prima frazione in vantaggio 2-1 grazie alla rete di Biancalana al 31′.

Nella ripresa la squadra biancorossa ha aumentato ulteriormente il ritmo, mostrando una buona organizzazione tattica e una condizione atletica superiore. La maggiore brillantezza sul piano fisico, unita alla qualità del gioco espresso, ha permesso al Perugia di prendere il controllo della gara e di trovare altre due reti (ancora con Biancalana e nel finale con Bonadies), fissando così il risultato sul definitivo 4-1.

Un esordio positivo, dunque, che premia il lavoro svolto dalla squadra e conferma le buone condizioni, sotto il profilo tattico e atletico. Dopo un avvio equilibrato, infatti, il Perugia ha saputo crescere con il passare dei minuti, mostrando solidità, intensità e capacità di gestire la gara fino al termine.

Un risultato importante per iniziare nel migliore dei modi il percorso in Coppa Italia di Eccellenza Umbria.