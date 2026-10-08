BIGLIETTI

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IN BIGLIETTERIA E IN RICEVITORIA IL “PACK” PER 2 GARE ANCHE SENZA GRIFO CARD

AC Perugia Calcio comunica che in biglietteria (negli orari di apertura) e presso le ricevitorie autorizzate presenti nel territorio della provincia di Perugia è possibile acquistare anche per coloro che non sono possessori di Grifo Card il mini-abbonamento per le partite contro Vado e Pescara. Occorre obbligatoriamente presentarsi muniti della propria carta di identità. Potranno invece acquistare il pack online solo i possessori di Grifo Card.

PREZZI PACK

Curva Nord:

  • intero 22 euro (online, ricevitoria e botteghino)
  • ridotto (U14) 8 euro (online, ricevitoria e botteghino)

Tribuna Est (Gradinata):

  • intero 18 euro (online e ricevitoria)
  • intero 22 euro (botteghino)
  • ridotto (U14) 5 euro (online e ricevitoria)
  • ridotto (U14) 8 euro (botteghino)

Tribuna Ovest:

  • 40 euro (online, ricevitoria e botteghino)
  • ridotto (U14) 20 euro (online, ricevitoria e botteghino)

Al prezzo dell’abbonamento sarà applicata una commissione di 2 euro.

ORARI BIGLIETTERIA

La biglietteria sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

  • giovedì dalle 16 alle 19
  • venerdì dalle 16 alle 19
  • sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19
  • domenica (giorno gara) orario continuato dalle 10 alle 15.30 (chiusura due ore prima dell’inizio della partita)

AC Perugia Calcio aspetta numerosi i propri tifosi e raccomanda loro di acquistare preventivamente il titolo di accesso e di presentarsi con un congruo anticipo il giorno dell’inizio della partita, per evitare file ai cancelli.

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