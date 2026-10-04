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GIOVANILI | I RISULTATI DELLA TRIPLICE SFIDA TRA PERUGIA E SAMBENEDETTESE

Si è chiusa con una vittoria, una sconfitta e un pareggio la triplice sfida nei campionati giovanili tra Perugia e Sambenedettese che, tra il capoluogo umbro e la città marchigiana, è andata in scena domenica 4 ottobre.

Il Perugia Under 16 ha vinto la sfida che si è disputata al Centro sportivo “Paolo Rossi”. Una partita ricca di gol, che ha visto i biancorossi dilagare 5-2, grazie alla rete in avvio di Mulamba, la doppietta di Massaro e il gol a metà della ripresa di Bianchi. Nel finale è arrivata la quinta rete realizzata da Calistri.

Tanti gol anche nella gara del Campionato Under 17 disputata allo stadio “Ciarrocchi” e terminata 2-2. I padroni di casa chiudono in vantaggio il primo tempo, ma nella ripresa i Grifoncelli in un minuto la ribaltano con Ferdinandi e Checcarelli. Nel recupero arriva però il pari della Sambenedettese siglato da Papa.

In precedenza, sempre allo stadio “Ciarrocchi”, i Grifoncelli dell’Under 15, al termine di una gara molto combattuta, erano stati sconfitti per 1-0 (gol di Maiolo al 37′ del primo tempo).

(nella foto la formazione del Perugia U16)

Tabellini

Under 15

SAMBENEDETTESE – PERUGIA 1-0
31′ pt Maiolo (S)

SAMBENEDETTESE: Funaro, Di Pietro (20′ st Cocci), Alesiani (20′ st Visconti), Remigi, Parola, Giuliodori, Maiolo (20′ st Balercia), Ruscio (20′ st Perozzi), Re, Funari, Romanelli (38′ st Paccapelo). All. Incipini. A disp.: Marchegiani, Paoloni, La Vini.

PERUGIA: Milizia, Pappafava, Morlupi (14′ st Ruggeri), Duro (14′ st Cicarè), Pedalino (1′ st Loba), Vannucci, Aloe (14′ st Baccarini), Cenci, Fabbi (36′ st Mannelli), Falcini (25′ st Guglielmi), Masi (25′ st Minestrini). All. Papini – Castellani. A disp.: Marcucci, Gabellini.

ARBITRO: Paoletti di Fermo

Under 16

PERUGIA SAMBENEDETTESE 5-2
2′ pt Mulamba (P), 14′ pt e 1′ st Massaro (P), 20′ pt Crocoli (S), 5′ st Paponi (S), 20′ st Bianchi (P), 38′ st Calistri (P)

PERUGIA: Arcioni (38′ st Rappuoli), Capomagi (38′ stMattiacci), Roseti (15′ st Calistri), Panattoni (15′ st Franzese), Mencarelli (28′ st De Vito), Parreschi, Calabrò (28′ st De Vito), Mulaba, Morresi (28′ st Mariani), Massaro (28′ st Crescenzi), Mengani (15′ st Bianchi). All. Lanterna.

SAMBENEDETTESE: Taucci, Morbidoni (26′ st Pieragostini), Bolzan (1′ st Goglia), Campolo (36′ st Cicchi), Ramaj, Perozzi, Crocoli (36′ st De Santis), Peicone (12′ st Siroti), Paponi, Laudante (1′ st Notaro), Paciolla. All. Trafilano.

ARBITRO: Borgogni di Città di Castello

Under 17

SAMBENEDETTESE – PERUGIA 2-2
1′ pt Puglisi (aut), 9′ st Ferdinandi (P), 10′ st Checcarelli (P), 45′ st Papa (S)

SAMBENEDETTESE: Merletti, Brancozzi (6′ st Vagnetti), Spuri, Papa (6′ st Sottanella), Principi (25′ st Giudici), Tacconi, Iacobucci (10′ st D’Angelo), Marini (10′ st Cianella), Mariani, Ameur (25′ st Konate), Disidoro (25′ st Novelli). All. Saggiomo. A disp.: De Vitis.

PERUGIA: Tarducci, Burrini (44′ st Porcu), Romaldini, Minestrini, Brunori (31′ st De Angelis), Puglisi, Basili (1′ st Ferdinandi), Cirillo (1′ st Pascucci), Checcarelli (20′ st Proietti), Citernesi (20′ st Del Tordello), Piazza (31′ st Rosati). All. Anelli – Romoli. A disp.: Organai, Cicioni.

ARBITRO: Pelliccetti di Fermo

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