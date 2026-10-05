SPINTA DA 10MILA TIFOSI AL “CURI”: 2 PARTITE IN CURVA A 22 EURO E PROMOZIONE STUDENTI

Il Perugia Calcio chiama il popolo biancorosso, con l’obiettivo di avere la spinta di 10mila tifosi al “Curi”.

Per questo, oltre a rinnovare la promozione per gli studenti in Gradinata, viene offerto un abbonamento per le due prossime partite interne, contro il Vado e contro il Pescara.

PACK PER VADO E PESCARA

Da martedì 6 ottobre, dalle ore 16, è in vendita online ed esclusivamente presso le ricevitorie autorizzate presenti nel territorio della provincia di Perugia, la vendita di un mini-abbonamento per le partite contro Vado e Pescara. Il pack per le due partite può essere acquistato solo dai possessori della Grifo Card e residenti nella provincia di Perugia.

PREZZI PACK

Curva Nord:

intero 22 euro (online, ricevitoria e botteghino)

ridotto (U14) 8 euro (online, ricevitoria e botteghino)

Tribuna Est (Gradinata):

intero 18 euro (online e ricevitoria)

intero 22 euro (botteghino)

ridotto (U14) 5 euro (online e ricevitoria)

ridotto (U14) 8 euro (botteghino)

Tribuna Ovest:

40 euro (online, ricevitoria e botteghino)

ridotto (U14) 20 euro (online, ricevitoria e botteghino)

Al prezzo dell’abbonamento sarà applicata una commissione di 2 euro.

PREZZI BIGLIETTI

Contemporaneamente saranno in vendita i biglietti per la sola partita contro il Vado ai seguenti prezzi:

Curva Nord:

intero 15 euro (online, ricevitoria e botteghino)

ridotto (U14) 10 euro (online, ricevitoria e botteghino)

Tribuna Est (Gradinata):

intero 9 euro (online e ricevitoria)

intero 15 euro (botteghino)

ridotto (U14) 5 euro (online e ricevitoria)

ridotto (U14) 10 euro (botteghino)

sarà attiva la tariffa studenti a 5 euro + 1 euro

Tribuna Ovest:

29 euro (online, ricevitoria e botteghino)

ridotto (U14) 22 euro (online, ricevitoria e botteghino)

poltroncine intero 45 euro (online, ricevitoria e botteghino)

poltroncine ridotto 34 euro (online, ricevitoria e botteghino)

A tutti i prezzi dei biglietti sopra indicati sarà applicata una commissione di 1 euro.

ORARI BIGLIETTERIA

La biglietteria sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

mercoledì dalle 16 alle 19

giovedì dalle 16 alle 19

venerdì dalle 16 alle 19

sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

domenica (giorno gara) orario continuato dalle 10 alle 15.30 (chiusura due ore prima dell’inizio della partita)

AC Perugia Calcio aspetta numerosi i propri tifosi e raccomanda loro di acquistare preventivamente il titolo di accesso e di presentarsi con un congruo anticipo il giorno dell’inizio della partita, per evitare file ai cancelli.

(foto Settonce, riproduzione vietata)