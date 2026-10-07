U17 FEMMINILE | VITTORIA CON TANTE RETI ALL’ESORDIO IN CAMPIONATO (5-4)

U17 Femminile – 1a di campionato

AC PERUGIA CALCIO – ANCONA WOMEN RESPECT 5-4

14′ pt e 23′ st Biccini, 25′ st e 47′ st Malaccari, 31′ pt Rocchetti, 42′ pt Santilli, 12′ st Crocioni, 13′ st Feliziani, 32′ st Stopponi.

PERUGIA: Milani, Duranti (40′ st Verdolini), Lucidi, Imeri, Cirimbilli, Santilli, Crocioni (40′ st Costantini), Forgione, Biccini, Coppola 11′ st Stopponi), Massetti (1′ st Marini). All. Lucarelli. A disp.: Petrelli.

ANCONA: Abram, Feliziani, Bruni, Giacchè (32′ st Camponi), Rocchetti, Angelini 817′ st Morbidoni), Tashi, Belardinelli, Lucesoli, Tulceanu (39′ st Dalike). A disp.: Brugnami, Sidari, Berardi, Chigano.

PERUGIA – Esordio di campionato ricco di emozioni per la U17 femminile del Perugia, che ha superato con il punteggio di 5-4 l’Ancona Women Respect, squadra compatta, ben organizzata e già più avanti sotto il profilo della condizione atletica.

Una gara difficile, come del resto ci si aspettava, anche alla luce dell’organizzazione e della solidità delle avversarie. Ne è venuta fuori una partita intensa e divertente, caratterizzata da numerose occasioni da entrambe le parti e con ben 9 reti.

Perugia avanti con Bianca Biccini, ma le ospiti in 6 minuti ribaltano il risultato con le reti di Malaccari e Rocchetti. Prima del riposo Santilli ristabilisce la parità. Nella ripresa ancora girandola di emozioni: Crocioni riporta avanti il Perugia, ma la gioia delle biancorosse dura solo un minuto, perché Feliziani ristabilisce la parità. Le biancorosse hanno però la forza di reagire, passando in vantaggio ancora con Biccini e trovando la quinta rete con Stopponi. Nel recupero Malaccari trova la doppietta personale che fissa il risultato su un pirotecnico 5-4.

Al di là del risultato, questa prima giornata ha rappresentato un importante momento di valutazione delle condizioni generali della squadra, sia dal punto di vista atletico che da quello tecnico-tattico. Sono ancora diversi gli aspetti sui quali lavorare e migliorare, ma non sono mancati segnali incoraggianti.

In particolare, le ragazze biancorosse hanno mostrato una buona risposta sul piano mentale, riuscendo a rimanere concentrate e compatte anche nei momenti più difficili della gara e conquistando una vittoria importante, che permette di iniziare il percorso con fiducia e consapevolezza.

Un successo prezioso, dunque, che dà morale e rappresenta una solida base dalla quale ripartire in vista delle prossime sfide.

(foto liberamente utilizzabile)