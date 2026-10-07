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PERUGIA CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2028, LA SODDISFAZIONE DEL PERUGIA CALCIO

AC Perugia Calcio esprime soddisfazione per l’ufficialità dell’assegnazione a Perugia del titolo di Città europea dello sport 2028, congratulandosi con l’Amministrazione comunale e gli uffici dell’Ente per il lavoro svolto, coinvolgendo le società sportive.

Un titolo che, oltre a riconoscere la grande tradizione sportiva perugina, rappresenta un importante stimolo alla progettazione di iniziative che valorizzino la funzione sociale dello sport come eccezionale elemento di inclusione, soprattutto per i giovani e le persone che vivono in condizioni di fragilità. Elementi sui quali il Perugia Calcio è fortemente e concretamente impegnato.

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