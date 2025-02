VIRTUS ENTELLA-PERUGIA | ARBITRA SACCHI DI MACERATA

Sarà il signor Gabriele Sacchi di Macerata a dirigere Virtus Entella-Perugia, gara valida per la 28^ giornata del campionato Serie C NOW in programma domenica 23 febbraio 2025 alle ore 17:30 allo stadio “Comunale” di Chiavari.

A coadiuvarlo gli assistenti Luca Landoni di Trento e Daniel Cadirola di Milano. Quarto ufficiale sarà Simone Gauzolino di Torino.

Sacchi è alla prima direzione con il Perugia. Quest’anno 16 gare ufficiale divise fra Serie C (9), Coppa Italia Serie C (1), Primavera 1 e 2 (5) e amichevole internazionale Under 19.