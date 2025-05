USSI UMBRIA: FIRMATA CONVENZIONE CON IL PERUGIA CALCIO

Presso la sala stampa dello stadio Renato Curi di Perugia, è stata firmata la Convenzione fra Ussi Umbria e Perugia Calcio che per i prossimi due anni regolerà l’attività lavorativa dei giornalisti sportivi nell’area dello stadio Curi nel corso della settimana e delle partite della squadra biancorossa.

Erano presenti alla firma per il club di Pian di Massiano il direttore generale Hernan Garcia Borras e l’addetto stampa Francesco Baldoni, per l’Ussi Umbria il presidente Antonello Ferroni e alcuni componenti del consiglio direttivo uscente.

“Si tratta di un atto di estrema rilevanza – sottolinea il presidente uscente dell’Ussi Umbria Antonello Ferroni – che entrambe le parti hanno accolto con grande soddisfazione. Da parte del Perugia si tratta di un grande segnale di apertura verso la città e la tifoseria. Come Ussi c’è grande soddisfazione per essere riusciti a ripristinare a distanza di 17 anni un regolamento che agevolerà il lavoro dei colleghi e lo renderà il più fluido, completo e corretto possibile. La Convenzione è infine l’ultimo atto del direttivo uscente, a chiusura di un quadriennio che riteniamo altamente positivo, con numerose iniziative poste in essere sia dal punto di vista associativo che da quello ricreativo e sindacale”.

“Per me e il Perugia Calcio è un vero piacere poter firmare questa Convenzione – ha spiegato il Dg del Perugia Hernan Borras -. Il presidente Faroni mi ha spiegato di volere una società equilibrata e vicina a calciatori, tifosi, istituzioni e stampa cittadine. Per noi questa Convenzione è solo un pezzo di quanto dovremo fare, un minimo compromesso fatto con l’Ussi in cui riponiamo grande fiducia per il comportamento corretto dei giornalisti che ne fanno parte, è un grande piacere firmare questa Convenzione a nome di Faroni e del Perugia Calcio”.