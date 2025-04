“Unico Amore” – L’inno del 120º anniversario del Perugia Calcio composto dal maestro Maurizio Mastrini

Perugia, 18 aprile 2025 – In occasione di un traguardo così significativo come il 120º anniversario del Perugia Calcio, la nuova dirigenza, insieme al comitato organizzativo, ha deciso di celebrare questo momento con una colonna sonora che risuoni nel cuore di tutti noi: un inno che rappresenti la passione, l’amore e l’orgoglio di essere tifosi del Grifo.

Il maestro Maurizio Mastrini, artista di fama internazionale e grande tifoso del Grifo, è stato scelto per comporre questo inno speciale, una composizione che è, a tutti gli effetti, una dichiarazione d’amore. Un inno che parla a tutti i tifosi, unendo le emozioni e i ricordi che ci legano a questi colori. “Ho ascoltato alcuni inni – racconta il maestro – ho scritto il brano in soli dieci minuti, di getto”.

Questo inno romantico e coinvolgente non sostituirà il tradizionale inno del Perugia ma lo affiancherà per i festeggiamenti dei 120 anni. “È pensato per entrare subito nel cuore di chi lo ascolta, le parole chiave Grifo, libertà e il nome di Renato Curi risuonano come un eco di passione e appartenenza per tutti noi”.

Per rendere omaggio a questa creazione il maestro ha scelto un collaboratore d’eccezione per la parte vocale e per la stesura del testo, Renoir Bellucci, una delle voci più importanti del panorama didattico vocale di Perugia. Il progetto Mastrini and Friends coinvolge anche figure di spicco dello sport perugino, con un coro che include le voci di Walter Alfredo Novellino, Serse Cosmi, Luca e Fabrizio dei 7 Cervelli, Thomas Sciurpa, Marco Taccucci e solisti come Marco Casciari e Annalisa Baldi.

A completare questa straordinaria produzione musicale sarà realizzata una versione karaoke che uscirà domenica 20 aprile mentre il videoclip ufficiale della canzone verrà presentato il 9 giugno. La parte tecnico-musicale è stata realizzata presso l’Urban Recording Studio da Diego Radicati, che ne ha curato anche la masterizzazione e il mixaggio, e da Michele Cavallucci, mentre la parte video è stata realizzata dal fotografo Roberto Settonce.

Unico Amore non è solo un inno ma un canto che unisce tutti i tifosi del Perugia Calcio, in un abbraccio di emozioni e ricordi indimenticabili.