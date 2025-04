SETTORE GIOVANILE | RISULTATO STORICO: UNDER 17, UNDER 16 E UNDER 15 TUTTE AI PLAYOFF

UNDER 17 | BENEVENTO-PERUGIA 5-2

Benevento, domenica 27 aprile 2025 – ore 12:45 – Centro Sportivo Avellola – 25ª giornata di Campionato nazionale Under 17 – Serie C – Girone C

BENEVENTO: Cammarota, Kwete, Pisani, Del Gaudio, D’ambrosio, Infante, Cerbone, Grilli, Soprano, Giugliano, Scalici. A disp: Luongo, Scarpitella, Cerulo, Catiello, D’urzo, Matrone, Giurolo, Iuliano, Patriarca. All: Antonio Floro Flores

PERUGIA: Vinti, Cesarini, Bevanati (30′ st Bartolini), Peruzzi, Cantalino, Brunori (30′ st Forti), Merico (30′ st Condac), Bellali (20′ st Agnissan), Timperi (9′ st Vanni), Pepe (9′ st Chiodini), Ciani (30′ st Fiorentini). A disp: Strappini, Pierangelini. All: Michele Gatti

ARBITRO: Christian De Angelis di Nocera Inferiore

RETI: 7′ pt Merico (P), 15′ pt Grilli, 42′ pt 10′ st e 30′ st Giugliano, 7′ st Soprano, 45′ st Agnissan (P)

BENEVENTO – Il Benevento batte 5-2 i biancorossi di Gatti tenendo così testa alla Ternana, entrambe a pari punti in cima alla classifica. La formazione biancorossa accede comunque ai playoff quando manca un turno alla fine del campionato.

Il Perugia inizia bene, subito in vantaggio con Merico che sul secondo palo insacca su cross di Ciani. Al 15′ arriva il pareggio locale di Grilli, con un destro in girata all’interno dell’area. Il primo tempo si conclude con il 3-1 di Giugliano che converge da destra e di sinistro trova l’angolino basso. Nella ripresa i padroni di casa trovano altri due gol in rapida successione con Soprano e ancora con Giugliano. Il Perugia cerca di riaprire la gara con varie occasioni ma non riesce a concretizzare. Agnissan nel finale realizza la rete del definitivo 5-2.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Gubbio, domenica 4 maggio

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 16 | PERUGIA- AZ PICERNO 4-1

Perugia, martedi 29 aprile 2025 – ore 15 – “Centro Sportivo Paolo Rossi” – 12^ giornata di ritorno Campionato nazionale Under 16

PERUGIA: Cataldo, Crescentini, Ciappi, Olimpieri (28’ st Seppoloni), Santillo (1′ st Bucarini), Castellucci (18’ st Lalleroni), Bendini (28’ st Alunno), Bosi, Castroreale (13’ st Gueye), Kroni, Raffaelli. A disp: Arcioni, Auricchio, Pelli. All: Pierpaolo Anelli

AZ PICERNO: Robertazzi, Tornillo, Arno, Cervone (1′ st De Cunzo), Bembo, Cordasco N. (21’ st Cavallo), Di Perno (1′ st Cordasco E), Giordano, Iannarella, Opramolla (35’ st Azzouz), Giordano M. A disp: Cavallo, De Cunzo. All: Francesco Teta

ARBITRO: Mattia Speziali di Foligno (Davide Enea Alunno di Perugia e Moreno Bronzi di Foligno)

RETI: 6’ pt Di Perno (PI), 37’ pt Castellucci, 34’ st Alunno, 40’ st Raffaelli, 40′ st +1 Gueye

PERUGIA – Vittoria sofferta per i ragazzi di Anelli contro i lucani del Picerno ma che sancisce l’accesso ai playoff. Parte subito in salita la partita dei biancorossi, in svantaggio con un tiro rasoterra che si insacca sotto l’incrocio. Castellucci allo scadere del primo tempo rimette in parità il punteggio con un bellissimo gol al volo dal limite dell’area. Nel secondo tempo il Picerno rimane subito in dieci uomini per un’offesa rivolta all’arbitro e da lì parte l’assedio del Perugia. A cinque minuti dalla fine è Alunno a portare in vantaggio il Perugia, e nel recupero c’è spazio anche per i bellissimi gol di Raffaelli e Gueye che chiudono la partita. Ora testa ai playoff.

– – – – – – – – – – – – – –

UNDER 15 | BENEVENTO – PERUGIA 5-0

Benevento, domenica 27 aprile 2025 – ore 10:30 –Centro Sportivo Avellola– 12ª giornata di ritorno Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

PERUGIA: Arcioni, Bisonni, Brunori, Rosati (23’ st Organai), Ferdinandi (23’ st Galardini), Corinaldesi, Pascucci (5’ st Proietti), Tromboni (13’ st Marinelli) , Checcarelli, Citernesi (13’ st Galeotti), Piazza (13’ st Turchi). A disp: Porcu, Cecconi, Cicioni, All: Filippo Lanterna

BENEVENTO:Porcelli, Cimmino, Aprovitola, Martello, Cuomo, Caccavale, Calabria, Porta, De Luca, Biancolino, Ferretti. A disp: Festa, Marciano, Mandato, Triestino, Coppola, D’Auria, Fontana, Esposito, Di Nardo. All: Festa Paolo

ARBITRO: Samuel Di Cataldo di Nola

RETI: 3’ pt e 35′ pt Ferretti, 16’ pt e 25′ st Biancolino, 38’ st Fontana

PERUGIA – Cade a Benevento l’Under 15 di Lanterna esce sconfitto 5-0.

Si mette subito male per i grifoni che al 3’ del primo tempo sono già sotto 1-0 grazie al gol di Ferretti, il quale troverà la doppietta personale nel finale del primo tempo per il 3-0 parziale.

Nel secondo tempo si accende la partita: dopo il doppio giallo a Cuomo ci prova il Perugia ma è bravo il Benevento a resistere e a reagire una volta ristabilita la parità numerica dopo un tocco di mano fuori area di Arcioni.

Dalla punizione che ne deriva trova il 4-0 la formazione ospite, per poi chiudere la pratica col gol di Fontana nel finale che sancisce il definitivo 5-0.

Prossimo turno: Perugia-Gubbio, domenica 4 maggio