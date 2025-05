UNDER 17 | BENEVENTO-PERUGIA 3-4 | VITTORIA AMARA PER I GRIFONI CHE VENGONO ELIMINATI AI QUARTI DI FINALE

Benevento, sabato 31 maggio 2025 – ore 11:30 – Centro Sportivo Avellola – ritorno quarti di finale Campionato nazionale Under 17

BENEVENTO: Cammarota, Kwete, Scarpitella, Del Gaudio, D’ambrosio, Formicola, Battista, Grilli, Soprano, Giugliano, Scalici. A disp: Luongo, Ruggieri, Cerulo, Infante, Catiello, Matrone, Iuliano, Giurolo, Cerbone. All: Antonio Floro Flores

PERUGIA: Strappini, Chiodini (14º p.t. Bevanati) (38º s.t. Cantalino), Perugini, Peruzzi, Pepe (19º s.t. Olimpieri), Cesarini, Merico (38º s.t. Forti), Dottori, Agnissan, Bellali, Ciani. A disp: Vinti, Bartolini, Brunori, Condac, Fiorentini. All: Michele Gatti

ARBITRO: Emanuele Velocci di Frosinone

RETI: 4′ pt (rig.) e 25′ pt Giugliano (Ben), 13′ pt Merico, 38′ pt Dottori, 45′ pt +2 Agnissan, 6′ st Soprano (Ben), 18′ st Ciani

BENEVENTO – L’Under 17 di Michele Gatti batte 4-3 il Benevento di Antonio Floro Flores ma non basta per accedere alle semifinali vista la sconfitta per 3-1 nella gara di andata. Si chiude qui la stagione dei biancorossi che hanno davvero dato tutto per ribaltare il risultato.

Dopo 4′ Benevento in vantaggio con Giugliano su calcio di rigore, Strappini intuisce il tiro ma non riesce a evitare il gol. Poco dopo pareggio di Merico su assist di Ciani. Al 20′ il Perugia potrebbe tornare in vantaggio ma Dottori colpisce il palo con un tiro dal limite dell’area. Ancora Giugliano riporta avanti i giallorossi con una conclusione da fuori area. Poco dopo, calcio d’angolo di Bellali, la palla rimane in area e il più lesto è Dottori che anticipa tutti e fa 2-2. Allo scadere del tempo biancorossi che tornano in vantaggio con Agnissan su sponda di Bellali. Nella ripresa Soprano con un gol di testa fa 3-3 ma Ciani con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo porta sul 4-3 i suoi. La girandola di gol finisce qui come il campionato del Perugia.