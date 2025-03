RISULTATI SETTORE GIOVANILE | VITTORIA PER TUTTE LE SQUADRE BIANCOROSSE

UNDER 17 | CAMPOBASSO-PERUGIA 0-4

Campodipietra, domenica 16 marzo 2025 – ore 13 –Stadio Comunale– 21ª giornata di Campionato nazionale Under 17 – Serie C – Girone C

CAMPOBASSO: Gaudino (1’ st Stracqualursi), Mennea, Caprio, Vitucci (36’ st Manes), De Luca (39’ st Caruso), Avallone, Basile (39’ st Giuditta), Tedesco (1’ st Romano), Carosella (13’ st Paulazzo), Mugnano (1’ st Martucci), Luongo. A disp: Guarracino, Oliviero. All: Walter Simonetti

PERUGIA: Vinti, Chiodini, Bartolini (39’ st D’ovidio), Pepe (13’ st Olimpieri), Cantalino, Cesarini (39’ st Bevanati), Merico (35’ st Fiorentini), Peruzzi, Forti (35’ st Timperi), Vanni, Ciani (13’ st Condac). A disp: Strappini, Bellali. All: Michele Gatti

ARBITRO: Roberto Piano di Campobasso

RETI: 10′ pt Vanni, 43′ pt Merico, 37′ st Timperi, 45′ st Fiorentini

CAMPODIPIETRA – L’Under 17 di Michele Gatti batte 4-0 il Campobasso rinforzando così il quarto posto utile in chiave playoff.

Nel primo tempo parte subito bene il Perugia trovando il gol con Vanni dopo dieci minuti, che sfrutta un passaggio di Merico, salta l’uomo in area e calcia in rete. Ancora biancorossi all’attacco con un bel dialogo tra Merico e Vanni, la palla giunge a Forti che non riesce a metterla dentro da posizione ravvicinata. Prima dello scadere arriva il raddoppio di Merico che sfrutta l’errore in costruzione del portiere avversario e deposita in rete. Nella ripresa Perugia vicino al tris prima con Ciani e poi con Condac. Al 37′ st il tris lo trova Timperi con un rasoterra da fuori area e chiude i conti Fiorentini che si fa trovare pronto sulla spizzata di Olimpieri.

Prossimo turno: Perugia-Ternana, domenica 23 marzo

UNDER 16 | CASERTANA-PERUGIA 1-2 (foto di copertina)

Caserta (CE) Sabato 15 marzo 2025 – ore 15:30 – “Stadio Alberto Pinto” – 8^ giornata di ritorno Campionato nazionale Under 16

CASERTANA: Schiedo, Incarnato (22’ st Marzialetti), Baccolino, Arpaia (1′ st Vitale), Jerradi, Musella, Chiavelli (22’ st Mele), Criscuolo, Esposito (11’ st Maiello), Di Penta, Bervicato (27’ st Loffredo). A disp: Reccia, Pirozzi, Montano, Rivieccio, Montale. All: Dario Canelli

PERUGIA: Cataldo, Crescentini, Ciappi, Pierangelini (40+2 st Seppoloni), Tardani, Bucarini, Raffaelli, Bosi, Iachini (27’ st Kroni), Bendini (12’ st Castellucci), Gueye (12’ st Castroreale). A disp: Arcioni, Auricchio, Alunno, Pelli, Sabatino. All: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Gianmarco Amitrano di Torre Annunziata

RETI: 12’ pt Raffaelli (P), 21’ st Castroreale (P), 27’ st Vitale (C)

CASERTA – Il Grifo espugna il “Pinto” di Caserta 2-1 ottenendo così la seconda vittoria consecutiva, la terza nella ultime cinque gare continuando la rincorsa al primo posto occupato dalla Ternana distante un solo punto. Primo tempo formidabile dei ragazzi di Anelli che subito passano in vantaggio al 12’ con un gran goal del solito Raffaelli. Nella ripresa la Casertana si fa avanti ma il Perugia raddoppia grazie al subentrato Castroreale. I locali non demordono e riescono ad accorciare le distanze con il goal di testa di Vitale. Ultimi dieci minuti di azioni interessanti da entrambe le squadre ma il Perugia porta a casa il risultato.

Prossimo turno: Pescara-Perugia, sabato 22 marzo

UNDER 15 | CAMPOBASSO-PERUGIA 0-3

Campobasso, domenica 16 marzo 2025 – ore 10:30 – Stadio comunale Tonino Mannella– 21ª giornata di Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

PERUGIA: Organai, Bisonni, Brunori, Rosati (8’ st Chierico), Minestrini (28’ st Puglisi), Ferdinandi, Marinelli (28’ st Cirillo), Turchi (17’ st Tromboni), Checcarelli (8’ st Cecconi), Proietti (18’ st Pascucci), Piazza (18’ st Tatullo). A disp.: Tarducci, Cicioni, Citernesi. All: Marco Romoli

CAMPOBASSO: Micco, Ferrara, Ferrazzi, Mancini, Fava, Spampinato, Mosca, Santoro, Spampinato, Scarpati, Paiano. A disp.: Ziccardi, Panichella, Letizia, Gioffrè, Zadi, Di paolo, Di lizio All: Savino Ianniumberto

ARBITRO: Kevin Viola di Termoli

RETI: 13’ pt e 31′ pt Checcarelli, 21’ pt Turchi

CAMPOBASSO – Netta vittoria 3-0 del Perugia in casa del Campobasso che chiude la pratica già nel primo tempo. Apre le marcature Checcarelli al 13’ dopo una sbavatura difensiva dei padroni di casa. Raddoppia Turchi qualche minuto dopo con un gran sinistro al volo che si infila all’incrocio dei pali. Nel finale di tempo trova la doppietta personale Checcarelli per il definitivo 3-0.

Prossimo turno: Perugia-Ternana, domenica 23 marzo