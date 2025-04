SETTORE GIOVANILE | UNDER 16 VINCE IL DERBY

UNDER 16 | TERNANA-PERUGIA 0-2 (foto di copertina)

Terni (TR), domenica 13 aprile 2025 – ore 14:30 – “Centro Sportivo Orlando Strinati” – 24^ giornata Campionato nazionale Under 16

TERNANA: Bonifazi, Glandarelli, Rosati S., Iacovacci (13’ st Fazi), Camozzi, Angelucci, Rosati L.(26’ st Cerquaglia), Cavalletti, D’Onofrio (13’ st Morosi), Ponziani, Pavese (1′ st Palombi). A Disp: Baldassarri, Caprio, Palombi, Inches, Rosi, Sabuzi. All: Mario Costantini

PERUGIA: Cataldo, Crescentini, Ciappi, Olimpieri (10’ st Lalleroni), Santillo, Pierangelini, Castellucci, Bosi, Castroreale (15’ st Gueye), Kroni (40’ st Bendini), Raffaelli (40’ st Sabatino). A disp: Tarducci, Auricchio, Alunno, Seppoloni, Tardani. All: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Paolo Lemma di Foligno (Alessandro Sensini e Manuel Mancini di Terni)

RETI: 4’ pt Kroni, 4’ st Raffaelli

TERNI – Bellissima vittoria per il Perugia che, come nella gara di andata, batte la Ternana 2-0 nel derby umbro. La gara viene subito sbloccata da Kroni che insacca di testa e porta i biancorossi in vantaggio. Da lì in poi c’è quasi solo il Grifo in campo che si rende spesso pericoloso. Nella ripresa, sempre dopo pochi minuti, è Raffaelli che raddoppia su cross di Castroreale. Al triplice fischio è festa biancorossa, da sottolineare che l’ultima sconfitta subita dai rossoverdi fu proprio nel derby di andata.

In classifica, Perugia che sale a quota 49, distante solo due punti dalla capolista Ascoli.

Prossimo turno: Perugia-AZ Picerno, sabato 26 aprile

UNDER 15 | PERUGIA-CASERTANA 4-1

Perugia, domenica 13 Aprile 2025 – ore 14:30 –Stadio comunale S.Piola– 24ª giornata Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

PERUGIA: Organai, Rosati (30’ st Cecconi), Brunori, Burrini, Minestrini, Chierico (10’ st Tromboni), Cirillo (18’ st Pascucci), Turchi (10’ st Checcarelli), Proietti (10’ st Bisonni), Citernesi (30’ st Cicioni), Piazza (18’ st Marinelli). A disp .: Arcioni, Ferdinandi. All: Filippo Lanterna

CASERTANA: Reccia, Incarnato, Mauro, Cella, Bernardi, Scardarella, Di Lorenzo, Nappa, Iorio, Russo, Clamoroso. a disp: Piccirillo, Capasso, Starace, Lo Russo, Piscopo, Russo, Capuano, Carbone All. Finestra Sossio

ARBITRO: Gabriele Padalino di Terni

RETI: 6’ pt Citernesi, 32’ st Checcarelli, 37′ st Marinelli, 40’ st Iorio (C), 40′ st +2’ Checcarelli

NOTE: espulso Burrini (P) al 38′ st

PERUGIA – Netta vittoria del Perugia che soffre ma porta a casa la vittoria battendo 4-1 la Casertana consolidando il primo posto del girone che permetterà di accedere alla fase finale nazionale.

Subito avanti i grifoni con Citernesi con un destro ad incrociare che trafigge Reccia. Nonostante il vantaggio il Perugia soffre e rischia più volte subire il pareggio ospite. Checcarelli nella ripresa parte in velocità e con un sinistro chirurgico regala il raddoppio ai suoi. Nel finale altre emozioni: trova il 3-0 il Perugia con Marinelli, poi Burrini viene espulso per chiara occasione da rete ridando coraggio alla Casertana che trova il 3-1 con Iorio. Ancora Checcarelli allo scadere trova la doppietta personaleche decreta il 4-1 finale.

Prossimo turno: Benevento-Perugia, domenica 27 aprile 2025