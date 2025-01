UFFICIALE: BROH È UN NUOVO GIOCATORE BIANCOROSSO!

AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Padova il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jérémie Broh.

Il centrocampista, classe 1997, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Madre camerunense, padre ivoriano, Broh è nato a Parma dove si mette in mostra nella stagione 14/15 con 2 reti in 24 presenze nella Primavera allenata da Hernan Crespo e dove fa l’esordio in Serie A contro la Fiorentina.

In seguito al fallimento dei ducali si trasferisce al Sassuolo dove gioca in Primavera con 2 reti e aggregandosi alla prima squadra in 14 occasioni.

Poi Pordenone, Sudtirol (due volte, dove vince anche un campionato Lega Pro nella stagione 2021/2022 con 4 reti in 36 presenze) Padova, Cosenza e Palermo in Serie B.

In tutto 276 presenze di cui 82 in Serie B (1 rete) e 120 in Serie C (4 reti).

Broh ha disputato 2 gare (contro Austria e Croazia) nel 2014 con la maglia dell’Italia Under 18 allenata da Paolo Vanoli, e 1 presenza (contro la Croazia) nel 2018 con l’Italia Under 20 allenata da Federico Guidi.

Benvenuto in biancorosso Jérémie!