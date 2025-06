SI RINNOVA LA PARTNERSHIP CON CENTRAL ENERGY

Per il quinto anno consecutivo Central Energy sarà a fianco del Perugia Calcio e per il secondo anno come second sponsor del Club biancorosso.

E per testimoniare la fiducia nel lavoro svolto sin qui dalla società, per la prima volta, il contratto stipulato avrà durata biennale. A far da cornice all’accordo lo stadio “Curi” alla presenza del Presidente Javier Faroni e dei fratelli Antonini, Emanuele e Claudio, amministratori di Central Energy.

Central Energy è fornitore luce e gas a livello nazionale con un’offerta personalizzata a misura del cliente ma mantenendo sempre un’ottica globale. Con sei punti vendita sul territorio italiano (Perugia, Marsciano, Orvieto, Castelfidardo, Cesenatico e Milano) offre un servizio quanto più vicino alle esigenze dell’utente finale, con i giusti strumenti per un consumo consapevole e con offerte chiare e trasparenti, garantendo condizioni economiche vantaggiose e di risparmio. Un’offerta arricchita da fornitura di stazioni, colonnine di ricarica e impianti fotovoltaici.

Emanuele Antonini, amministratore unico, ha così dichiarato:

“Il nostro sodalizio con il Perugia va avanti da alcuni anni perché prima di tutto siamo tifosi e pertanto soffriamo e gioiamo in base ai risultati. Ma siamo soddisfatti anche dal lato commerciale perché la nostra collaborazione si è evoluta in una partnership sinergica creando ulteriori canali di sviluppo per la nostra azienda”.

Javier Faroni, Presidente AC Perugia Calcio:

“La conferma della partnership con Central Energy è un’ulteriore dimostrazione della solidità del nostro progetto e del lavoro quotidiano che portiamo avanti per sviluppare ancora di più il brand Perugia. Vogliamo crescere insieme ai nostri partner”.