SETTORE GIOVANILE | TUTTE VITTORIE PER LE NOSTRE UNDER COMPRESI I DUE DERBY

UNDER 17 | PERUGIA – TERNANA 3-0

Sanfatucchio, domenica 23 marzo 2025 – ore 13 – Centro Sportivo Silvio Piola – 22ª giornata di Campionato nazionale Under 17 – Serie C – Girone C

PERUGIA: Vinti, Bevanati (45′ st Chiodini), Bartolini (45′ st Cantalino), Olimpieri (15′ st Pepe), Brunori, Cesarini, Fiorentini (1′ st Merico), Dottori, Forti (1′ st Perugini), Bellali (21′ st Condac), Ciani. A disp: Strappini, Peruzzi, Timperi. All: Michele Gatti

TERNANA: Pagliuso, Rivelli, Brocci, Betti, Forlini, Salvatore, Angher, Bruti, Dezio, Caccavale, Onesti. A disp: Delibra, Rota, Angelucci, Di Chio, D’Onofrio, Giacalone, Sabatini, Righi, Mancini. All: Marco Di Loreto

ARBITRO: Marco Mammoli di Perugia

RETI: 37′ st (rig.) Dottori, 45′ st Ciani, 48′ st Merico (nella foto qui sotto)

SANFATUCCHIO – L’Under 17 batte 3-0 i pari età della Ternana e rinforza così la posizione nella griglia playoff. Nel primo parziale domina l’equilibrio ma partita molto intensa. Ciani dal fondo riesce in caduta a tirare ma non sorprende il portiere. Per gli ospiti prima Dezio e poi Bruti si rendono pericolosi ma Vinti si fa trovare pronto.

Nella ripresa prosegue l’equilibrio anche se al 30′ st il Perugia reclama un rigore con Perugini che viene steso in area ma il direttore di gara fa proseguire l’azione. Rigore che viene assegnato poco dopo per fallo sullo stesso Perugini che Dottori con grande freddezza trasforma. Uno scatenato Perugini confeziona l’assist per il raddoppio di Ciani al novantesimo e nell’ultima azione della gara è Merico, sugli sviluppi di calcio di punizione, a siglare il 3-0.

Prossimo turno: Ascoli-Perugia, domenica 6 aprile

– — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 16 | PESCARA-PERUGIA 0-1

Città Sant’Angelo (PE) Sabato 22 Marzo 2025 – ore 15:00 – “Poggio Degli Ulivi” – 9^ giornata di ritorno Campionato nazionale Under 16

PESCARA: D’Ettorre, Felicissimo, Vincitorio, Tarantelli, Mattiucci, Di Battista, D’Angelo (23’ st Di Marcello), Collevecchio (23’ st Nadi), Coppola (23’ st Turcu), Tenaglia (40’ st Rebega), Gioacchini (9’ st Spinelli). A Disp: Mauricchio, Giammarinaro, Rinelli, Spinosi, Nadi, Rebega, Spinelli, Di Marcello, Turcu All: Massimiliano Di Giacomo

PERUGIA: Cataldo, Pelli (1′ st Crescentini), Ciappi, Pierangelini, Bucarini, Castellucci, Kroni (20’ st Gueye), Bosi, Iachini (40+1 st Bendini), Alunno (1′ st Castroreale), Raffaelli. A Disp: Organai, Auricchio, Tardani, Seppoloni, Sabatino All: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Sig. Manuel Bagnoli sez. di Teramo

RETI: 37’ st Gueye

PERUGIA: Vittoria fondamentale del Perugia che resta terzo in classifica, a tre punti di distanza dalla Ternana capolista. All’inizio del primo tempo viene annullato un goal a Raffaelli sull’ottimo passaggio di Castellucci per dubbio fuorigioco. Più volte i biancorossi sfiorano il goal anche nella seconda parte di gara, prima con Raffaelli e poi con Ciappi, fino al decisivo goal di Gueye (quarta rete stagionale) con un grandissimo tiro al limite dell’area di rigore, che regala tre punti chiave nella complicata lotta per l’accesso ai play-off.

Prossimo turno: Perugia-Turris domenica 6 aprile

– – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 15 | PERUGIA-TERNANA 3-1 (foto di copertina)

Sanfatucchio, domenica 23 marzo 2025 – ore 13 –Stadio comunale S.Piola – 22ª giornata Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

PERUGIA: Tarducci, Bisonni, Brunori (33’ st Turchi), Rosati, Minestrini, Ferdinandi (33’ st Corinaldesi), Marinelli (23’ st Proietti), Tromboni (12’ st Pascucci), Checcarelli (33’ st Galardini), Citernesi (12’ st Chierico), Piazza (23’ st Burrini). A disp.: Arcioni, Puglisi. All: Lanterna Filippo

TERNANA: Vagnoli, Anibaldi, Bifulco, Morelli, De Angelis, Vagnetti, Romaldini, Pigato, Camponeschi, Filiberti, Andrelini. A disp. Papa, Reggi, Degni, Costantini, Policastro, Strinati, Giannini, Mostarda, De Rosa All: Caccavale Maurizio

ARBITRO: Fabio Casagrande di Gubbio

RETI: 21’ st (rig.) Bisonni, 30’ st Policastro (T), 32’ st Ferdinandi, 33’ st Proietti

SANFATUCCHIO – Con un 3-1 maturato nella ripresa l’Under 15 di Lanterna si aggiudica il derby mantenendo così la testa della classifica a quattro giornate dalla fine. Bisonni, su calcio di rigore procurato da Checcarelli, sblocca il risultato. Momentaneo pareggio ospite di Policastro ma due minuti dopo Ferdinandi riporta avanti i biancorossi con un gran sinistro che si insacca alle spalle di Vagnoli. Proietti chiude i conti per il definitivo 3-1.

Prossimo turno: Ascoli-Perugia, domenica 6 Aprile 2025