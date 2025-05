SETTORE GIOVANILE | RISULTATI PLAYOFF 24-25 MAGGIO

UNDER 17 | PERUGIA-BENEVENTO 1-3

Perugia, domenica 25 maggio 2025 – ore 11 – centro sportivo “Paolo Rossi” – gara di andata quarti di finale playoff scudetto Under 17

PERUGIA: Vinti, Bevanti (20′ st Cantalino), Bartolini, Peruzzi (35′ st Fiorentini), Brunori (13′ st Agnissan), Cesarini, Merico (20′ st Chiodini), Dottori, Bellali (35′ st Pepe), Perugini, Ciani. A disp.: Strappini, Condac, Vanni, Forti. All.: Michele Gatti

BENEVENTO: Cammarota, Kwete, Pisani, Del Gaudio, D’Ambrosio, Formicola, Battista (30′ st Infante), Grilli, Soprano (40′ st Giurolo), Giugliano (45′ st Cerbone), Scalici (30′ st Scarpitella). A disp.: Luongo, Cerulo, Catiello, Matrone, Iuliano. All.: Floro Flores

ARBITRO: Ferrara di Roma 2

RETI: 4′ pt e 33′ st Giugliano (B), 8′ pt Bellali (P), 42′ pt Battista (B)

NOTE: Espulso Pisani (B) al 25′ st

PERUGIA – L’ex biancorosso Antonio Floro Flores (una stagione con il Grifo) non fa sconti ai ragazzi di Michele Gatti e ipoteca la semifinale playoff scudetto vincendo 3-1 al Paolo Rossi nella gara di andata del quarto di finale.

Il Benevento è passato in vantaggio dopo quattro minuti con Giugliano, poi c’è stato il pareggio dei padroni di casa con Bellali. Gli ospiti sul finire della prima frazione tornano avanti di una rete grazie alla marcatura di Battista realizzata al 42′. Il gol del definitivo 3-1 è stato messo a segno dal solito Giugliano al 33′ della ripresa. Da segnalare l’espulsione rimediata da Pisani al 25′ del secondo tempo che ha costretto gli ospiti a giocare in inferiorità numerica. Il difensore, quindi, salterà il match di ritorno in programma domenica prossima sul sintetico all’Avellola.

Domenica prossima servirà un’impresa ai biancorossi visto che dovranno vincere con tre reti di scarto.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 16 | SPAL-PERUGIA 4-1 (dopo tempi supplementari)

Ferrara (FE), Domenica 25 Maggio 2025 – ore 12 – “Stadio Paolo Mazza” – Ritorno dei Quarti di Finale Playoff – Campionato nazionale Under 16

SPAL: Zanetti E., Vecchiatini, Brusa (1′ st Zompetta), Zanetti M. (38’ st Bernardinello), Neri, Nigro (15’ st Benazzi), Minotti (15’ st Infantocci), Cassetti (1’ p.t.s Bertazzo), Rusticelli (1′ st Auxilia), Siviero (21’ st Fiorellino), Paiola. A disp: Bergonzini, Benazzi, Pedriali.. All: Eros Schiavon

PERUGIA: Cataldo, Crescentini, Ciappi, Pierangelini, Tardani (1’ p.t.s Bendini), Castellucci (1’ p.t.s Alunno), Lalleroni (15’ st Olimpieri), Bosi, Castroreale (1′ st Gueye), Kroni, Raffaelli (28’ st Iachini). A disp: Tarducci, Auricchio, Alunno, Seppoloni, Sabatino. All: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Marco Cazzavillan di Vicenza

RETI: 20’ st Gueye P), 30′ st Benazzi (S), 40′ st +2′ Zompetta (S), 10’ pts Paiola (S), 6’ sts Infantocci (S)

PERUGIA – Termina il sogno scudetto del biancorossi allo stadio “Mazza” di Ferrara. Dopo il 2-1 dell’andata in favore del Perugia, la Spal prima riacciuffa il risultato nei minuti di recupero e poi dilaga nei tempi supplementari. Partita che inizia con il Perugia aggressivo che subito si fa vedere nell’area avversaria sciupando qualche occasione. Nel secondo tempo dopo due errori sotto porta di Raffaelli arriva il goal di Gueye che porta avanti i biancorossi a venti minuti dal termine. La Spal si riversa in attacco e Benazzi pareggia i conti al 30′ st. Perugia che poco dopo rimane in dieci per l’espulsione di Olimpieri. In pieno recupero, a due minuti dalla semifinale, arriva il 2-1 della Spal con Zompetta che gela il gruppo biancorosso. A fine primo tempo supplementare viene espulso Raffaelli dalla panchina per proteste, a seguire arriva anche il 3-1 della Spal. La beffa non finisce qui perché c’è spazio anche per il quarto goal della Spal contro un Perugia ormai mentalmente e fisicamente abbattuto.

Finisce qui la stagione dell’Under 17 ma un grande plauso per l’impegno e il percorso dei ragazzi.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 15 | PESCARA-PERUGIA 2-3 (foto di copertina)

Pescara, domenica 25 maggio 2025 – ore 15 – Delfino Training Center – andata quarti di finale Campionato nazionale Under 15

PESCARA: Cappelletti, Trisi, Spinosi, Di Pillo, Piersimone, Dell’Orso, Maio, Sulpizi, Amari, Amenta, Cipollone. A disp: Bellini, De Paulis, Delle Monache, Cerny, Giancristofaro, Mazzocchetti, Centi, Padolecchia, Di Giosafatte. All: D’Ulisse Luca.

PERUGIA: Arcioni, Bisonni, Brunori, Rosati (18’ st Chierico ), Minestrini, Ferdinandi (30’ st Marinelli), Cirillo (13’ st Galeotti), Citernesi (18’ st Burrini ), Checcarelli (30’ st Turchi), Pascucci (13’ st Tromboni), Piazza (30’ st Proietti). A disp: Organai, Puglisi. All: Marco Romoli

ARBITRO: Enrico Eremitaggio di Ancona

RETI: 3’ pt Piazza (Per) 40’ pt Amenta (Pes), 25’ st (rig.) Bisonni (Per), 35’ st Centi (Pes), 40′ st +2’ st Tromboni (Per)

NOTE: 25’ st Di Pillo (Pes)

PERUGIA – È Tromboni nei minuti di recupero a regalare all’Under 15 biancorossa la vittoria per 3-2 contro il Pescara, nella gara di andata dei quarti di finale scudetto. Grande prestazione dei giovani grifoni che trovano subito la rete del vantaggio con Piazza. Il pareggio dei locali sul finale del primo tempo con Amenta. Nella ripresa Bisonni su calcio di rigore riporta avanti i suoi ma poco dopo il Pescara trova il 2-2 con Centi. Nel recupero la zampata decisiva è quella di Tromboni con un tiro da fuori area. Appuntamento domenica 1 giugno ore 16 al centro sportivo “Paolo Rossi” con la gara di ritorno che deciderà il passaggio in semifinale. Il Perugia può anche perdere con un gol di scarto (a parità di reti si qualifica la miglior piazzata in campionato).