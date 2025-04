SETTORE GIOVANILE | RISULTATI DEL WEEKEND 5-6 APRILE

UNDER 17 ASCOLI-PERUGIA 2-2

Ascoli Piceno, domenica 6 aprile 2025 – ore 15:30 – Centro Sportivo Picchio Village – 23ª giornata di Campionato nazionale Under 17 – Serie C – Girone C

ASCOLI: Attinelli, Ruggieri, Vallorani, Casillo, D’Amore, Valori, Bruni, Carano, Fortuna, Angelino, Pagnotta. A disp: Blasimme, Tocchi, Marcoionni, Donzelli, Pazzaglia, Blasi, Ciafardini, Mannini, Castaldi. All: Federico Medori

PERUGIA: Strappini, Chiodini (1′ st Bartolini), Bevanati, Pepe, Cantalino (40′ st D’Ovidio), Cesarini, Merico (38′ st Fiorentini), Bellali (38′ st Timperi), Forti (38′ st Agnissan), Peruzzi, Ciani. A disp: Vinti, Condac, Vanni. All: Michele Gatti

ARBITRO: Lorenzo Mariani di Ascoli Piceno

RETI: 24′ pt Angelino (A), 36′ pt Pagnotta (A), 16′ st Merico, 34′ st Cantalino

ASCOLI PICENO – Finisce 2-2 tra Ascoli e Perugia. Un punto in rimonta che permette ai ragazzi di Michele Gatti di ottenere il settimo risultato utile consecutivo (5 vittorie) e blindare così i playoff a tre giornate dal termine. Nel primo tempo, partita combattuta, ma è l’Ascoli a trovare il vantaggio con un bel tiro al volo di Angelino dal limite. Più tardi arriva il raddoppio di Pagnotta su un cross basso da sinistra che taglia tutta l’area. Nella ripresa il riscatto biancorosso, prima con Merico che con un bellissimo pallonetto supera Attinelli, poi con Cantalino che segna di tacco su corner battuto da Bellali.

Prossimo turno: Perugia-Casertana, domenica 13 aprile

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 16 PERUGIA-TURRIS 4-1 (foto di copertina)

Sanfatucchio, domenica 6 Aprile 2025 – ore 14:30 – “Centro Sportivo Silvio Piola” – 23^ giornata Campionato nazionale Under 16

PERUGIA: Cataldo, Pelli (1′ st Crescentini), Auricchio, Seppoloni (1′ st Lalleroni), Bucarini, Pierangelini (37’ st Sabatino), Gueye (37’ st Alunno), Bosi, Castroreale (24’ Bendini), Kroni (37’ st Ragni), Raffaelli. A disp: Tarducci, Ciappi, Sabatino. All: Pierpaolo Anelli

TURRIS: Barone, Abbruscato (19’ st Tia), Sequino (24’ st Nappa), Rignelli, Antinolfi, D’Onofrio, Gallucci, Esposito, Giordano (19’ st Marangio), Balestriere, Martino (24’ st Capuozzo). A disp: Ruocco, Napoletano, De Sarno. All: Francesco Iorio

ARBITRO: Edoardo Fanelli di Perugia (Anna Ragni e Benedetta Di Maria di Perugia)

RETI: 9’ pt Bosi (P), 39’ pt Balestriere (T); 28’ st Guye (P), 32’ st Lalleroni (P), 35’ st Raffaelli (P)

SANFATUCCHIO – Vittoria netta, 4-1, per i biancorossi guidati da Anelli che raccolgono altri tre punti fondamentali nella corsa al titolo e di conseguenza anche per i vicinissimi playoff. Quinto risultato utile consecutivo e rincorsa alla Ternana, prima in classifica, distante solo tre punti. E proprio domenica c’è il derby. Il Perugia però dovrà riposare forzatamente l’ultima giornata visto il ritiro dal campionato del Taranto.

Vantaggio biancorosso del capitano Bosi e pareggio ospite proprio allo scadere del primo tempo. Nel secondo tempo partita più equilibrata senza concretezza fino a quando Gueye decide di scartare un paio di difensori nell’area avversaria, tirando una bordata che si insacca in rete. A seguire il 3-1 con Lalleroni che si inserisce bene in area insaccando con una “puntata”. Nel finale c’è spazio anche per il gran goal di Raffaelli che la mette sotto l’incrocio dei pali da quasi trenta metri.

Prossimo turno: Ternana-Perugia, domenica 13 aprile

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 15 ASCOLI-PERUGIA 1-3

Ascoli, domenica 6 Aprile 2025 – ore 13 –Centro Sportivo Picchio Village– 23ª giornata di Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

PESCARA: Di Felice Ardente, Presta, Tappi, Spano, Dente, Iachini, Catanzaro, Cappella, Bocci, Sirocchi, Sinani. A disp: Virivè, Simonetti, Papa, Amatucci, Calvarese, Pulcini, Djoric, Zega, Puglia.

PERUGIA: Arcioni, Bisonni, Rosati, Burrini, Minestrini, Ferdinandi (70 ’st Corinaldesi), Cirillo(25’ st Chierico), Tromboni (20’ st Citernesi), Checcarelli (25’ st Proietti), Pascucci(70’ st Marinelli), Piazza (20’ st Brunori). A disp: Organai, Cecconi, Turchi. All: Marco Romoli

ARBITRO: Samuele Cerolini di Macerata​​​​​

RETI: 7’ pt Tromboni P), 7’ st Dente (A), 17’ st Checcarelli (A), 40’ st Proietti (A)

PERUGIA – Il Perugia Under 15 vince 3-1 lo scontro diretto per il primo posto in classifica contro l’Ascoli avvicinandosi sempre di più alla vittoria del campionato. Ora sono cinque i punti di vantaggio sulla coppia inseguitrice formata da Pescara e Ascoli, entrambe appaiate a quota 58 punti quando mancano tre giornate alla fine del campionato. Partita fin da subito indirizzata dal Perugia che al 7’ del primo tempo trova la rete del vantaggio con un tiro da fuori area di Tromboni. Nella ripresa pareggio Ascoli con Dente ma Checcarelli riporta in vantaggio i biancorossi. Nel finale Proietti, dopo un gran controllo, sigla il definitivo 3-1.

Prossimo turno: Perugia-Casertana, domenica 13 aprile