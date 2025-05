SETTORE GIOVANILE | RISULTATI DEL WEEKEND 3-4 MAGGIO

UNDER 17 | PERUGIA-GUBBIO 2-4

Perugia, domenica 4 maggio 2025 – ore 13 – Centro Sportivo Paolo Rossi – 26ª giornata di Campionato nazionale Under 17 – Serie C – Girone C

PERUGIA: Vinti, Chiodini, Bartolini (15′ st Bevanati), Pepe, Cantalino, Cesarini, Merico (28′ s.t. Pierangelini), Peruzzi, Agnissan (28′ s.t. Forti), Vanni (15′ s.t. Crescentini), Condac (1′ s.t. Perugini). A disp: Strappini, D’Ovidio, Cingolani. All: Michele Gatti

GUBBIO: Casciani, Cicconi, Tardini, Di Luca, Scricciolo, Balzani, Marcucci, Machedon, Becciolotti, Prosperini, Palazzari. A disp: Squarta, Ciarrocchi, Martinelli, Pedini, Percja, Santamaria, Toska, Troise, Ugolini. All: Federico Tafani

ARBITRO: Gianluca Cistellini di Perugia

RETI: 10′ pt e 38′ pt Becciolotti (G), 18′ pt Marcucci (G), 23′ pt Chiodini, (P) 37′ pt Agnissan (P), 45′ st Prosperini (G)

PERUGIA – L’Under 17, già certa del playoff, cede in casa 4-2 contro i pari età del Gubbio. Nel primo tempo gli ospiti vanno in vantaggio con le reti di Becciolotti e Marcucci ma il Perugia riacciuffa il pareggio prima con Chiodini sugli sviluppi di un calcio d’angolo e poi con Agnissan, su assist di Vanni. Ancora Becciolotti riporta il Gubbio in vantaggio. Nel secondo tempo, partita con molte interruzioni e perdite di tempo ospiti. Da segnalare l’annullamento di un gol regolare al biancorosso Bartolini con il portiere ospite Casciani che in uscita si lascia sfuggire la palla ma l’arbitro fischia un fallo che a molti è apparso alquanto dubbio visto che non c’era alcun giocatore del Perugia ad ostacolarlo. Nel finale Prosperini realizza il 4-2 finale.

Prossimo turno: Perugia-Avellino, domenica 11 maggio (andata ottavi di finale playoff scudetto)

UNDER 16 | RIPOSO

Nell’ultima giornata di Campionato Under 16 il Perugia, già certo di disputare il playoff, ha riposato venendo così scavalcato da Ascoli e Ternana, entrambe vittoriose, e scivolando così al terzo posto. Ora la doppia sfida alla Spal.

UNDER 15 | PERUGIA-GUBBIO 6-2

Perugia, domenica 4 maggio 2025 – ore 11 – Centro Sportivo Paolo Rossi – 26ª giornata di Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

PERUGIA: Tarducci, Bisonni, Brunori (23’ st Galeotti), Burrini, Minestrini, Ferdinandi (15’ st Porcu), Cirillo (15’ st Chierico), Marinelli (1′ st Citernesi), Checcarelli (23’ st Corinaldesi), Proietti (15’ st Turchi), Piazza (23’ st Tromboni). A disp: Organai, Galardini. All: Marco Romoli

GUBBIO: Bianconi, Togni, Ficosecco, Scattini, Natali, Martini, Antolini, Belli, Noviello, Tordini, Venditti. A disp: Mistura, Procacci, Marino, Bei, Bediako, Gasparrini, Sorci, Balducci, Retini.

ARBITRO: Amarildo Baha di Città Di Castello

RETI: 1’ pt Checcarelli, 2’ pt Antolini (G), 18’ pt Togni (G), 33’ pt Cirillo, 40’ pt e 15′ st Piazza, 3’ st Proietti, 25’ st Citernesi

PERUGIA – Il Perugia Under 15, già certo di partecipare ai playoff, vince 6-2 il derby dell’ultima giornata contro il Gubbio chiudendo così al primo posto il proprio girone. Al vantaggio di Checcarelli rispondono gli ospiti con Antolini e Togni ma Cirillo, Piazza (doppietta), Proietti e Citernesi fanno festeggiare i biancorossi. Ora i playoff che vedrà il Perugia affrontare la quarta in classifica del girone D ovvero il Sorrento in gare di andata e ritorno.

Prossimo turno: Sorrento- Perugia, domenica 11 maggio (gara di andata playoff scudetto)