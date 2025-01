SETTORE GIOVANILE | RISULTATI DEL WEEKEND 11-12 GENNAIO

UNDER 17 LATINA-PERUGIA 3-4

Latina, domenica 12 gennaio 2025 – ore 16 – stadio “Bartolani” – 14ª giornata Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

LATINA:Pannozzo, Bacilieri (57′ Iacobelli), Fontana (80′ Ienco), Carlopio, Diglio, De Negri, Lo Bianco (80′ Pelle), Pepe (68′ Scala), Saccheri, Saraceni (57′ Marini), Scandi (80′ Tomassetti). A disp.: Chiuchiolo, Bongianni, Cascone. All.: Simone Ciccotti

PERUGIA: Strappini, Bevanati, Bartolini, Olimpieri (55′ Vanni), Cantalino, Cesarini, Merico (76′ Cingolani), Bellali (76′ Chiodini), Forti (89º’D’Ovidio), Peruzzi, Condac (55′ Timperi). A disp.: Vinti, Fiorentini. All.: Michele Gatti

ARBITRO: Alberto Papa di Cassino

RETI: 5′ De Negri (L), 29′ e 75′ Lo Bianco (L) 45′ Bellali (P), 58′ Cantalino (P), 63′ Merico (P), 89′ Vanni (P)

LATINA – L’Under 17 di Michele Gatti batte 4-3 il Latina e torna in zona playoff. Inizia forte il Latina che trova l’1-0 su una bella combinazione finalizzata da De Negri. Al 16′ occasione per Bellali che si gira bene e da buona posizione impegna Pannozzo. Al 29′ il raddoppio locale con Lo Bianco su una punizione ben angolata. Prima del riposo lancio di Cesarini, indecisione della difesa del Latina, Bellali si infila e segna con un morbido pallonetto riaprendo così la partita.

Nel secondo tempo, Cantalino pareggia di testa e al 75′ Merico trova il momentaneo vantaggio saltando il diretto avversario e segnando con un gran tiro a giro dalla media distanza. Il Latina però non demorde e riacciuffa il pari al 75′ sugli sviluppi di una mischia in area, ancora Lo Bianco. I giovani biancorossi restano in partita e all’89’ Vanni trova il gol della vittoria con una zampata di rapina su un rinvio della difesa.

Prossimo turno: Perugia-Pianese, 19 gennaio

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 16 PERUGIA-ASCOLI 2-2

Perugia, domenica 12 gennaio 2025 – ore 14:30 – “Centro Sportivo Paolo Rossi” – 14^ giornata di ritorno Campionato nazionale Under 16

PERUGIA: Cataldo, Crescentini, Ciappi, Pierangelini, Santillo, Castellucci (29’ st Lalleroni), Iachini (29’ st Sabatino), Bosi, Castroreale (12’ st Gueye), Bendini (12’ st Kroni), Raffaelli (40’+1′ st Alunno). A disp: Organai, Auricchio, Pelli, Seppoloni. All: Pierpaolo Anelli

ASCOLI: Chionne, Ciabattoni, D’Agostino, Conestà, Diamanti, Mancini (23’ st Curzi), Cuccio, Di Mattia, Balducci, Platania (5’ st Aloisi), Ripa (35’ st Rossi). A disp: Angeletti, Cavalieri, Capasso, Morosini, Perrulli, Traini. All: Francesco Monaco

ARBITRO: Emanuele Liberti di Perugia ( D’Angelo e Ragni di Perugia)

RETI: 33’ pt Iachini (P), 40’+1′ pt Di Mattia (A), 19’ st Santillo (P); 28’ st (rig.) Balducci (A)

PERUGIA – Si ferma sul 2-2 la gara dei biancorossi contro un solido Ascoli. Primo tempo quasi totalmente dominato dai ragazzi di Anelli con la rete di Iachini a siglare l’1-0. L’Ascoli però pareggia direttamente da calcio d’angolo nell’ultima occasione del primo tempo. Nella ripresa Santillo su calcio di punizione realizza il momentaneo 2-1 che dura poco perché l’Ascoli ritrova il pareggio grazie ad un calcio di rigore realizzato da Balducci.

In classifica, Perugia che raggiunge la vetta a pari punti con il Benevento che però in questa giornata ha rinviato la propria gara contro la Casertana. Domenica il big match contro i sanniti.

Prossimo turno: Benvento-Perugia, 19 gennaio 2025

– – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 15 LATINA-PERUGIA 1-3 (foto di copertina)

Latina, domenica 12 gennaio 2025 – ore 14 – stadio “Bartolani” – 14ª giornata Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

LATINA: Leonardi, Belli, , Capuano, Cerquozzi, Chichello, Di Bernardo, Fama, Montanaro, Placidi, Pucci, Rossi. A disp: Cardinale, Barbiero, Basili, Grande, Longobardi, Pelle, Visenti, Marino. All: Di Giovanni Andrea

PERUGIA: Arcioni, Bisonni (18’ st Tatullo), Rosati, Brunori, Minestrini (27’ st Cicioni), Chierico (27’ st Porcu), Corinaldesi (10’ st Galeotti ), Turchi (10’ st Cirillo), Checcarelli (27’ st Galardini), Ferdinandi, Tromboni (27’ st Piazza). A disp: Tarducci, Burrini. All: Marco Romoli

ARBITRO: Erika Improta di Frosinone

RETI: 38’ pt e 2′ st (rig.) Checcarelli, 7’ st Tromboni, 41’ st Cerquozzi L)

LATINA – Il Perugia Under 15 apre il girone di ritorno con una vittoria convincente contro il Latina per 3-1. Matteo Checcarelli sblocca il risultato sul finale del primo tempo e raddoppia su rigore nella ripresa, raggiungendo quota 14 centri in campionato. Tromboni chiude i conti pochi minuti dopo. Per lui sesto gol stagionale. Nel finale il Latina accorcia le distanze su calcio di punizione con Cerquozzi.

In classifica, Perugia a quota 36, distante solo un punto dal Pescara capolista.

Prossimo turno: Perugia-Pianese, domenica 19 gennaio