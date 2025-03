SETTORE GIOVANILE | RESOCONTO GARE WEEKEND 8-9 MARZO

UNDER 17 | PERUGIA-PESCARA 4-2

Sanfatucchio, domenica 9 marzo 2025 – ore 16 –Stadio Silvio Piola– 20ª giornata di Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

PERUGIA: Strappini, Bevanati, Bartolini (33’ st Chiodini), Peruzzi, Cantalino, Cesarini, Merico (39′ st Fiorentini), Bellali (21’ st Pepe), Vanni (21’ st Forti), Timperi (33’ st Condac), Ciani (39’ st D’Ovidio). A disp: Vinti, Olimpieri, Agnissan. All: Michele Gatti

PESCARA: Orecchioni, Serravalli, Muratore, Di Donato, Iocco, Rossi (1 st’ Parisse), Trave (17’ st Mantini), Quieti (17’ st Capulli), Blasi (17’ st Capulli), D’Errico (40’ st Maine). A disp: Ciavatella, Salvatore, Astolfi, Toppi. All: Mirko Tano

ARBITRO: Marta Berni di Terni

RETI: 11’ pt Ciani (PER), 1’ st e 11′ st (rig.) Bellali (PER), 8’ st Quieti (PES), 44’ st (rig.) Forti (PER), 49’ st Mantini (PES)

SANFATUCCHIO – Il Perugia batte Pescara 4-2. Nel primo tempo, il Perugia va in vantaggio con il gol di testa di Ciani su cross di Vanni. I padroni di casa hanno due occasioni per raddoppiare con Bellali e Merico ma non riescono a concretizzare. Il secondo parziale si apre subito con un rigore per il Perugia per un fallo di mano su tiro di Timperi, Bellali trasforma dal dischetto. Lo stesso Bellali trova anche la seconda rete personale con un bel sinistro da fuori area. Nel finale arrivano i gol di Forti e Mantini, il primo trasforma un rigore che si era procurato, mentre il secondo segna con un tiro da fuori.

Prossimo turno: Campobasso-Perugia, domenica 16 marzo

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 16 | PERUGIA-GIUGLIANO 2-1

Sanfatucchio, sabato 8 Marzo 2025 – ore 14 – “Stadio Silvio Piola” – 20^ giornata Campionato nazionale Under 16

PERUGIA: Cataldo, Pelli (7’ st Crescentini), Auricchio (7’ st Ciappi), Seppoloni (7’ st Kroni), Bucarini, Castellucci (33’ st Alunno), Gueye (33’ st Ragni), Bosi, Castroreale (1′ st Raffaelli), Bendini (12’ st Iachini), Pierangelini. A disp: Tarducci, Tardani. All: Pierpaolo Anelli

GIUGLIANO: De Santis, Casanova (28’ st Sartore), De Caro, Toriello, Fasano (28’ st Storti), De Angelis, Robustelli (16’ st Capasso), Napolitano, Ferraiuolo (16’ st Stanzione), Metafora (28’ st Alborino), Grazioli (25’ st Di Cristo). A Disp: Tammaro, Galizia, Santoto. All: Ciro Serra

ARBITRO: Andrea Bartolucci di Città Di Castello (Gianluca Innocenzi di Foligno e Flavio Curci di Perugia)

RETI: 28’ pt Grazioli (G), 24’ e 27’ st Gueye

SANFATUCCHIO – Dopo due gare l’Under 16 torna alla vittoria battendo 2-1 il Giugliano riprendendo cosi la corsa al primo posto distante solo tre punti. Nei primi venti minuti i biancorossi partono forte creando varie azioni e mantenendo il possesso palla ma al 28’ pt è il Giugliano a passare in vantaggio con uno schema su punizione finalizzato da Grazioli. Nella ripresa, anche grazie ai cambi e alla spinta di tutta la squadra, Gueye firma una doppietta in tre minuti che concretizza un totale assedio biancorosso. Brivido finale perchè nell’ultima azione della gara il Giugliano pareggia ma il guardalinee segnala fuorigioco.

In classifica, Perugia che sale a quota 37 punti, dietro l’Ascoli a 39 e alla Ternana a 40.

Prossimo turno: Casertana-Perugia, sabato 15 marzo

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 15 | PERUGIA-PESCARA 4-1 (foto di copertina)

Sanfatucchio, domenica 9 marzo 2025 – ore 14 –Stadio Silvio Piola– 20ª giornata di Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

PERUGIA: Arcioni, Bisonni, Brunori, Citernesi (23’ st Corinaldesi), Minestrini, Ferdinandi (30’st Puglisi), Cirillo (23’ st Galeotti), Tromboni (12’ st Marinelli), Checcarelli (30’ st Chierico), Pascucci (23’ st Proietti), Piazza (30’ st Turchi). A disp: Organai, Marinelli, Porcu. All: Filippo Lanterna

PESCARA: Cappelletti, Trisi, Spinosi, Di Pillo, Piersimone, Dell’Orso, Cipollone, Sulpizi, Amari Amenta, Maio. A disp: Bellini, Castellano, Di Giosafatte, Giancristofaro, Esposito, Mazzocchetti, Padolecchia, Centi, Di Giosafatte.

ARBITRO: Leonardo Bordacchini di Terni

RETI: 35’ pt Piazza (Per) 37’ pt Checcarelli (Per), 17’ st Amari (Pes), 25’ st Pascucci (Per), 38’ st Chierico (Per)

SANFATUCCHIO – Il big match Under 15 tra il Perugia primo in classifica e il Pescara, secondo, se lo aggiudicano i biancorossi di mister Lanterna con un perentorio 4-1. Partita che inizialmente trova difficoltà a sbloccarsi nonostante le diverse occasioni create dal Perugia. Ci pensa Piazza, al 35′ pt, a sbloccarla e due minuti dopo è Checcarelli a siglare il raddoppio. Nella ripresa il Pescara accorcia le distanze ma il Perugia riprende ad attaccare trovando la terza rete con Pascucci e sigillando il risultato con Chierico per il 4-1 finale.

In classifica, il Perugia mantiene così il primo posto con 54 punti, davanti all’Ascoli a 52 e al Pescara a 49.

Prossimo turno: Campobasso-Perugia, domenica 16 marzo