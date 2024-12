SETTORE GIOVANILE | I RISULTATI DEL WEEKEND 21-22 DICEMBRE

UNDER 17 GUBBIO-PERUGIA 3-1

Gubbio, domenica 22 dicembre 2024 – ore 13:30 – stadio “Ubaldi” – 13^ giornata Campionato nazionale Under 17 Serie C girone C

GUBBIO: Casciani, Baruffa, Tardini, Di Luca, Martinelli (2′ st Balzani), Scricciolo, Marcucci, Maraschio (22′ st Palazzari), Bacalini (43′ st Machedon), Prosperini (42′ st Ugolini), Becciolotti. A disp.: Squarta, Paciotti, Pedini, Antolini, Sapienti. Allenatore: Federico Tafani

PERUGIA: Vinti, Cingolani (40′ st Condac), Bartolini (40′ st Bosi), Peruzzi (40′ st D’ovidio), Brunori, Cesarini, Merico (20′ st Fiorentini), Bellali (20′ st Olimpieri), Forti (40′ st Bevanati), Vanni (2′ st Agnissan), Ciani. A disp.: Strappini. Allenatore: Michele Gatti

ARBITRO: Andrea Colalelli di Terni

RETI: 35′ pt Forti (P), 7′ st Tardini (G), 31′ st Di Luca (G), 41′ st Palazzari (G)

NOTE: espulsi al 17′ pt Ciani (P) e al 45′ st Brunori (P), al 45′ st Antolini (G)

GUBBIO – L’Under 17 biancorossa perde 3-1 in casa del Gubbio. Nel primo tempo parte bene il Perugia che prende un palo con Bartolini, poi la partita cambia con l’espulsione di Ciani. Nonostante l’inferiorità numerica Forti, al 35′ pt realizza il momentaneo vantaggio in contropiede su assist di Merico. Da segnalare poi la mancata espulsione per fallo da ultimo uomo del rossoblu Scricciolo. Nel secondo tempo pareggia subito il Gubbio sugli sviluppi di un corner con un colpo di testa di Tardini. Al 31′ st con un gran tiro da fuori area Di Luca realizza il sorpasso, Palazzari chiude i conti nel finale solo davanti a Vinti.

Prossimo turno: Latina-Perugia, domenica 12 gennaio

UNDER 15 GUBBIO – PERUGIA 1-4

Gubbio, domenica 22 dicembre 2024 – ore 11 –stadio “Barbetti” – 13ª giornata Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

GUBBIO: Bianconi, Togni, Ficosecco, Scattini, Natali, Martini, Antolini, Belli, Venditti Tordini, Balducci. A disp: Mistura, Gasparrini, Guelfi, Procacci, Bei, Bediako, Marino, Sorci, Retini. All: Cristiano Della Vedova

PERUGIA: Organai, Bisonni, Rosati (30’ st Puglisi), Burrini, Minestrini, Chierico (22’ st Turchi), Cirillo (12’ st Ferdinandi), Tromboni (12’ st Citernesi), Checcarelli (30’ st Galardini), Pascucci (22’ st Proietti), Piazza (30’ st Cicioni). A disp: Arcioni, Brunori, Proietti. All: Filippo Lanterna

ARBITRO: Fabio Casagrande di Gubbio

RETI: 18’ pt Antolini (G), 25′ pt Minestrini (P), 7’ st Tromboni (P), 27’ st Checcarelli (P), 37’ st Galardini (P),

PERUGIA – Il Perugia Under 15 chiude il girone di andata con una grande vittoria nel derby contro il Gubbio con il risultato di 4-1. Dopo essere passati in svantaggio al 18’ pt, i ragazzi di mister Lanterna e Romoli ritrovano subito la parità con Minestrini. Nella ripresa vantaggio biancorosso con un tiro da fuori area di Tromboni e a seguire le reti di Checcarelli e Galardini. Il prossimo turno vedrà il Perugia impegnato sul campo del Latina per la prima giornata del girone di ritorno.

In classifica, Perugia che raggiunge quota 33, un punto dietro il Pescara che comanda la classifica con 34 punti.

Prossimo turno: Latina – Perugia, domenica 12 Gennaio