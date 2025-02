RAPPRESENTATIVA UMBRA | 3 RAGAZZE BIANCOROSSE CONVOCATE NELLA SELEZIONE ETRUSCO-SABINA PER IL TORNEO “CALCIO + 15”

Si è conclusa domenica, con gli ultimi due gironi in programma, la fase preliminare del Torneo Calcio+, la manifestazione riservata alla categoria Under 15 femminile e promossa in sinergia dal Settore Giovanile e Scolastico e dal Club Italia che mette insieme le atlete Under 15 più brave del territorio. Via Emilia e Le Serenissime hanno conquistato l’accesso alla fase finale nazionale, in programma dal 13 al 16 febbraio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, raggiungendo Longobarda, Taurinense, Tirrenica e Magna Grecia.

Della selezione Etrusco-Sabina, purtroppo eliminata, facevano parte anche le grifoncelle Nicole Baldwin (2010), Caterina Milani e Gaia Valocchia (entrambe 2011), grandi protagoniste della cavalcata dell’Under 15 biancorossa fino alla fase interregionale terminata con la sconfitta contro il Pescara.

Le ragazze, guidate dal selezionatore Sascia Stoppini, hanno perso gli incontri contro la selezione Via Emilia e Adriatica nonostante l’impegno e la determinazione con le quali sono scese in campo. La “zona no-pressing” (incoraggiando il gioco dal basso) e la “green card” (per sottolineare l’importanza del Fair Play nel rispetto del regolamento e degli avversari) sono le particolarità tecniche del torneo.