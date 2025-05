PRIMAVERA | CONTRO IL BENEVENTO PER CENTRARE IL TRAGUARDO SALVEZZA

Un campionato con tante difficoltà e anche qualche passaggio a vuoto. Ma domani contro il Benevento i ragazzi di Moll Moll avranno la possibilità di allontanare tutte le paure e arrivare al traguardo della salvezza.

Un solo risultato a disposizione, la vittoria, per evitare calcoli e pericolosi incroci. Bari e Crotone inseguono rispettivamente a 1 e 2 punti di distanza con i “Galletti” che giocheranno contro un Avellino ormai salvo mentre i calabresi sfideranno fuori casa il Napoli, in corsa per la miglior posizione playoff. Chiaro che entrambe non dovranno fare più punti del Perugia.

Servirà cuore e determinazione, come più volte ripetuto anche da mister Moll Moll, per portare a casa i tre punti ed evitare la coda del playout.

Il Perugia potrà contare su Ambrogi e Casagrande, entrambi a quota 6 reti in campionato, Agosti e Polizzi, entrambi in rete nelle ultime partite, ma servirà il contributo di tutti, anche di quelli che subentreranno a gara in corso, per arrivare all’obiettivo finale.

Servirà anche il sostegno del popolo biancorosso per aiutare i nostri ragazzi. L’appuntamento è domani, sabato 10 maggio, ore 15 al centro sportivo “Paolo Rossi”. Fischia il sig. Marco Di Loreto di Terni coadiuvato da Alberto Rinaldi di Pisa e Lorenzo Guiducci di Empoli.