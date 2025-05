PRIMAVERA 2 | PERUGIA-BENEVENTO 1-1 – SALVEZZA!

Perugia, sabato 10 maggio 2025 – ore 15 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 30^ giornata campionato Primavera 2 Girone B

PERUGIA: Yimga, Bussotti, Giorgetti, Ambrogi, Brunori, Agosti, Dottori, Perugini (20′ st Belloni), Casagrande, Polizzi, Barberini (8′ st Berta). A disp.: Belia, Bellali, Cardoni, Cottini, Karafili, Napolano, Peruzzi, Pirani, Romagnoli. All. Juan Moll Moll

BENEVENTO: Giangregorio (16′ st D’Alessio), Fastiggi (1′ st Puca), Polverino, Avolio, Nonga (29′ st Miraschi), Ciurleo, Politi, Borrelli, Sessa (29′ st Festino), Francescotti, Balzano (1′ st Pellegrino). A disp.: Masi, De Stefano, Milucci, Rucci, Sasso. All. Gennaro Iezzo

ARBITRO: Marco di Loreto di Terni (Alberto Rinaldi – Lorenzo Guiducci)

RETI: 42′ pt Sessa, 21′ st Ambrogi

NOTE: al 40′ st Yimga para un calcio di rigore a Francescotti. Espulso al 15′ st Giorgetti (P) per doppia ammonizione.

PERUGIA – La Primavera ha ottenuto la salvezza. Il verdetto è arrivato al termine del pareggio casalingo contro il Benevento che ha sancito la permanenza nel campionato di Primavera 2 per i ragazzi di Moll Moll. Monopoli e Crotone si giocheranno il playout.

Un risultato ottenuto con una prestazione di grinta e cuore ma soprattutto deciso dalla gran punizione di Ambrogi e dal rigore parato da Francesco Yimga che ha tenuto sull’1-1 il risultato. Perugia che ha giocato l’ultima mezz’ora in dieci per il rosso a Giorgetti.

Chi pensava ad un Benevento in vacanza si è sbagliato visto che la squadra allenata da Gennaro Iezzo (55 presenza in Serie A tra i pali di Napoli e Cagliari) non ha lasciato grandi spazi ai biancorossi. Al 23′ del primo tempo la prima vera occasione per il Perugia con Casagrande che in contropiede entra in area e serve l’accorrente Barberini ma Giangregorio esce tempestivamente e respinge. Sugli sviluppi dell’azione ci prova Polizzi, la difesa respinge. Il Perugia trova coraggio e crea altre due azioni pericolose prima con Barberini e poi ancora con Polizzi ma sul finale del tempo la doccia gelata con il Benevento che va in vantaggio con Sessa.

Servirebbe un episodio al Perugia e arriva al 21′ del secondo tempo. Punizione dai 25 metri, lo specialista Ambrogi con un tiro a giro manda la palla sotto l’incrocio dei pali per il pareggio dei biancorossi. Ancora i biancorossi sfiorano il sorpasso con un cross che attraversa tutta l’area e finisce fuori. Purtroppo le sorprese non sono finite e a pochi minuti dal termine l’arbitro Di Loreto fischia un calcio di rigore per gli ospiti. E qui è bravissimo Francesco Yimga che con un balzo felino intuisce la traiettoria e blocca in due tempi. I minuti finali scorrono via senza nessun problema.