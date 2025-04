PRIMAVERA 2, 28^ GIORNATA | PERUGIA-SALERNITANA 3-2

Perugia, lunedì 28 aprile 2025 – ore 11 – centro sportivo “P. Rossi” – 28^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

PERUGIA: Yimga, Bussotti, Belloni, Ambrogi, Panaro, Giorgetti, Agosti, Perugini (14′ st Pirani), Casagrande, Polizzi, Barberini (14′ st Berta). A disp.: Belia, Bellali, Calzoni, Cardoni, Ciani, Cottini, Karafili, Peruzzi, Rossi L. All. Juan Moll Moll

SALERNITANA: Palazzo, Conte (1′ st Di Lelio), Guccione, Vuillermoz (29′ pt Verza), Nunziata, Farina (39′ st Cosentino), Paganetti (29′ pt Gonnella), Di Vico, Fusco, Boncori (19′ st Tchaouna Franck), Tchaouna F. A disp.: Guacci, Mosionek, Di Vincenzo, Buttaroni, Zinkowski. All. Luca Fusco

ARBITRO: Emanuelle Waldmann di Frosinone (Bosco di Lanciano e Colonna di Vasto)

RETI: 10′ pt Casagrande, 24′ pt Polizzi, 48′ pt Boncori (S), 7′ st Fusco (S), 34′ st Agosti

PERUGIA – Una prestazione di cuore e determinazione permette alla Primavera di Moll Moll di battere 3-2 la Salernitana scavalcando in un solo colpo ben tre squadre in lotta per evitare il playout ovvero Bari, Crotone e Avellino quando mancano due giornate alla fine del campionato.

Una partita che ha visto i biancorossi andare sul doppio vantaggio prima con Casagrande che ribatte in rete una respinta corta del portiere e poi con Polizzi, su assist di Casagrande, che evita il portiere in uscita e con un morbido sinistro deposita in rete. Ambrogi ci prova dalla distanza ma è pronto il portiere a respingere mentre fra gli ospiti il più pericoloso è Boncori che sfiora la rete in un paio di circostanze prima di acccorciare le distanze proprio allo scadere del tempo con un tiro, all’interno dell’area, che viene appena deviato da un difensore mettendo fuori causa Yimga.

Nella ripresa però gli ospiti trovano subito il pari con Fusco che approfitta di un indecisione della difesa e fa 2-2. La partita a questo punto si fa più avvincente complice i maggiori spazi. Polizzi sfiora l’incrocio con un tiro a giro di sinistro mentre gli ospiti sono fermati da uno strepitoso Yimga che compie almeno un paio di interventi decisivi. A dieci dal termine ancora Casagrande arpiona un pallone in area e serve Agosti che all’altezza del dischetto infila Palazzo. Polizzi nel finale fallisce il gol della sicurezza ma è sufficiente il 3-2 per ottenere tre punti fondamentali in chiave salvezza.

PROSSIMO TURNO: Avellino-Perugia, sabato 3 maggio