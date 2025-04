PRIMAVERA 2, 27^ GIORNATA | ASCOLI-PERUGIA 3-2

Ascoli, sabato 19 aprile 2025 ORE 15 – centro sportivo “Picchio Village” – 27^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

ASCOLI: Dente, Caucci, Deriu (30′ st Cerbone), Dodde (45′ st Flaminio), Zagari, Nobile, Ciccanti, De Witt (25′ st Giacomazzi), Madonna (25′ st Finotti), Lattanzi, Gorica. A disposizione: Chionne, Sciammarella, Valori, D’Amore, Nenci, Grasso, Colaiacomo. Allenatore: Ledesma

PERUGIA: Yimga, Bussotti (43′ st Pirani), Giorgetti, Ambrogi, Panaro, Brunori, Dottori (43′ st Calzoni), Agosti, Casagrande, Polizzi, Barberini (43′ st Perugini). A disposizione: Belia, Bellali, Belloni, Cardoni, Napolano, Papa, Peruzzi, Rossi, Cottini. Allenatore: Moll Moll

ARBITRO: Burattini di Roma 1 (Pasqualetto di Aprilia e Mambelli di Cesena)

RETI: 2′ pt, 38′ st e 44′ st Gorica (A), 45′ pt Ambrogi (P), 50′ st Calzoni (P)

ASCOLI – La Primavera biancorossa esce sconfitta 3-2 dal “Picchio Village” di Ascoli non modificando così la propria posizione in classifica e ormai dovrà battagliare fino alla fine del campionato per raggiungere la salvezza.

La squadra di casa, allenata dall’ex Lazio Cristian Ledesma, parte subito forte trovando il vantaggio dopo due minuti di gioco con un’azione insistita finalizzata da Gorica. Il Perugia però alza il baricentro e l’intensità creando varie occasioni. Prima è Dottori a sfiorare il pareggio che arriva proprio allo scadere della prima frazione con Ambrogi con un’ottima conclusione da dentro l’area. Sesta rete in campionato per il capitano biancorosso. Nella ripresa le due squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto, con almeno due occasioni per parte. Quando ormai la partita sembrava destinata al pareggio, l’Ascoli trova il gol del vantaggio in maniera fortuita ancora con Gorica. Il Perugia si riversa in avanti alla ricerca del pareggio ma l’Ascoli ne approfitta per colpire in contropiede, ancora con Gorica che firma la tripletta personale. Nel recupero Calzoni porta i suoi sul 3-2 ma non basta per completare la rimonta. Alla fine resta il rammarico per i biancorossi di Moll Moll, vista la prestazione fornita avrebbero meritato un risultato diverso.

In classifica, Perugia che rimane al terzultimo posto con 26 punti, seguito a ruota dal Bari (che oggi ha pareggiato) a 24 e dietro il Crotone a 27.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Salernitana, sabato 26 aprile

Il commento di mister Moll Moll a fine gara: “Un’altra dimostrazione di coraggio della squadra giocando una gran partita a viso aperto contro l’Ascoli, secondo in classifica. Sono orgoglioso dell’atteggiamento, del comportamento e della prestazione dei ragazzi. Purtroppo paghiamo cari gli errori però l’atteggiamento propositivo davanti alle difficoltà ci aiuta a crescere e ci porterà a raggiungere i nostri obiettivi. Questa squadra ci crede fino alla fine e lavora sodo ma soprattutto ha dei valori che ci fanno diversi dagli altri, siamo una squadra che rispetta gli avversari e accetta che le persone possano sbagliare senza aver bisogno di mancare di rispetto a nessuno. Noi ci crediamo e aspettiamo i tifosi numerosi sabato prossimo per vincere insieme perché quando si uniscono le forze tutto è possibile“.

(nella foto qui sotto da sinistra Ambrogi e Calzoni)