PREMIO NESTORE “MARSCIANO PER LO SPORT” | TRA I RICONOSCIMENTI ANCHE IL PERUGIA CALCIO

PREMIO NESTORE “MARSCIANO PER LO SPORT”

Anche il Perugia era presente alla 32^ edizione del Premio Nestore, la manifestazione riservata al mondo dello sport, locale e regionale umbro, con tanti riconoscimenti per i meriti sportivi di atleti e atlete conseguiti nel corso dell’anno appena concluso e per il lavoro di tanti altri protagonisti legati comunque al mondo dello sport. L’evento, organizzato dall’associazione Nestore con il contributo del Comune di Marsciano e presentato da Sabrina Bazzanti, si è tenuto come sempre all’interno del teatro “Concordia” di Marsciano.

In rappresentanza del Club biancorosso il direttore generale Hernan Garcia Borras, il calciatore Federico Giraudo e l’addetto stampa Francesco Baldoni.

Per la nuova proprietà un riconoscimento per il nuovo corso intrapreso con l’augurio di riportare il Club più in alto possibile.

Alla serata hanno presenziato anche le istituzioni a iniziare dal sindaco di Marsciano Michele Moretti e gli altri sindaci dei Comuni limitrofi, l’assessore allo sport Regione Umbria Simona Meloni, l’assessore allo sport Comune di Perugia Pierluigi Vossi e il presidente regionale Coni Domenico Ignozza.

A conclusione della serata l premio “Sandro Ciotti” che è andato a Massimo Angeletti di Radio Rai.