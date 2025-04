PERUGIA-SESTRI LEVANTE | ARBITRA DI FRANCESCO DI OSTIA LIDO

Sarà il signor Dario Di Francesco di Ostia Lido a dirigere Perugia-Sestri Levante, gara valida per la 36^ giornata del campionato Serie C NOW in programma sabato 12 aprile 2025 alle ore 17:30 allo stadio “Curi“.

A coadiuvarlo gli assistenti Alessio Miccoli di Lanciano e Marco Munitello di Gradisca D’Isonzo. Quarto ufficiale sarà Gianluca Renzi di Pesaro.

Di Francesco quest’anno ha 11 designazioni in Serie C e 1 in Coppa Italia Serie C. Il 23 settembre scorso ha diretto la gara Pescara-Perugia (0-0) mentre nel settembre 2023 aveva diretto Perugia-Pontedera (1-1).