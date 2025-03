PERUGIA-LEGNAGO SALUS SARÀ LA GIORNATA BIANCOROSSA!

A.C. Perugia Calcio comunica che mercoledì 12 marzo ore 16, in modalità online e presso ricevitorie abilitate Ticketone, inizierà la vendita dei biglietti per la gara Perugia-Legnago Salus, in programma sabato 15 marzo ore 17:30 presso lo stadio “Curi”.

Per questa gara è stata organizzata la Giornata biancorossa con un prezzo unico di 7 euro (+ 1 di euro di prevendita) solo per il settore Curva Nord (valido per i non abbonati) e per tutte le categorie (uomini, donne e under 14). Per i ragazzi nati dal 1 gennaio 2015 l’ingresso è gratuito ma occorre comunque munirsi di tagliando che verrà rilasciato solo al botteghino dello stadio.

Chi ha caricato l’abbonamento sulla Grifo Card deve presentarsi al tornello munito di segnaposto consegnato al momento della sottoscrizione.

ORARI BIGLIETTERIA: (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria):

giovedì 13 e venerdì 14 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

sabato 15 marzo (giorno gara) dalle 10 alle 15:30 orario continuato (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie)

SETTORE OSPITI: curva sud e tribuna laterale sud (TOA). Si sconsiglia l’acquisto in Curva Nord. La vendita terminerà venerdì 14 marzo ore 19. Il costo del biglietto è di 14 euro (+1 euro di prevendita). Incedibilità del titolo.