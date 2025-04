L’UNDER 15 E L’UNDER 16 DI SERIE C IN CAMPO A NAPOLI | CONVOCATI 5 BIANCOROSSI

Le Rappresentative di Lega Pro Under 15 e Under 16 saranno impegnate mercoledì 9 aprile in Campania, a Cercola, dove allo Stadio “Arena” Giuseppe Piccolo scenderanno in campo per due importanti amichevoli contro le giovanili del Napoli.

Sono 44 i convocati del Commissario tecnico Daniele Arrigoni, 22 per gruppo squadra, che si sono già ritrovati nella giornata di ieri per svolgere, come di consueto, riunione tecnica e rifinitura. Appuntamento, dunque, al 9 aprile, quando alle ore 12 toccherà alla formazione Under 16 affrontare i pari età azzurri mentre alle 14 chiuderanno le rispettive squadre Under 15.

Sono 5 i giocatori biancorossi convocati: per l’Under 16 il difensore Giorgio Bosi e l’attaccante Giovanni Raffaelli mentre con l’Under 15 ci saranno il difensore Edoardo Bisonni, il centrocampista Elia Pascucci e l’attaccante Matteo Checcarelli.