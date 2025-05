L’UNDER 13 VINCE IL “TROFEO CITTÀ DI ASSISI”

L’Under 13 si aggiudica la settima edizione del “Trofeo Città di Assisi Colori Decora – Memorial Lucio Tarpanelli” che si è tenuto nello scorso weekend nella città di Santa Maria degli Angeli e organizzato dalla società dell’Angelana.

Inseriti in un girone veramente difficile con Atalanta, Lazio, Parma e Verona i ragazzi di Campese e Canonici si qualificano per le semifinali come primi del girone impressionando positivamente, in particolar modo, nelle partite con Lazio e Verona, entrambe battute con un secco 2-0. L’altro girone era composto da Juventus, Napoli, Roma, Angelana e Como.

E proprio contro i lariani, in semifinale, è arrivata una prestigiosa vittoria per 2-0.

In finale di nuovo sfida al Parma, in una gara caratterizzata dall’equilibrio (1-1 al termine dei supplementari) tanto è vero che ai biancorossi sono serviti i calci di rigore per battere i ducali. 5-3 il risultato finale dopo i tiri dal dischetto.