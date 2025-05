LA SERIE C LEGA DEI GIOVANI CON 5 MILIONI DI FAN | Presentata a Palazzo Lombardia la ricerca Nielsen su fanbase e fruibilità

La Serie C è la Lega dei giovani, che conta 5 milioni di fans, e quella con i tifosi maggiormente coinvolti. È questo il quadro che emerge dall’analisi della fanbase e della fruibilità della Serie C curata da Nielsen e presentata nel corso dell’evento Serie C Business Value, ospitato da Regione Lombardia e tenutosi quest’oggi nella suggestiva cornice del Belvedere Berlusconi al trentanovesimo piano di Palazzo Lombardia.

Un’immagine mutata, un racconto che parte da lontano, una Serie C che dal nuovo logo ha innovato la propria brand identity e il proprio posizionamento, diventando più visibile rispetto al passato, puntando sui giovani con la Riforma Zola – per cui le è riconosciuto un ruolo primario anche da appassionati e tifosi, come reso noto dal lavoro di Nielsen – e mirando alla sostenibilità economica con il salary cap appena introdotto e con sempre nuovi partner di rilievo anche internazionale.

Durante il corso dell’evento, moderato dal giornalista Marco Cattaneo, successivamente ai saluti di Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, e Federica Picchi, Sottosegretario a Sport e Giovani in Regione Lombardia, sono intervenuti: il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, il dirigente della Juventus, nonché Campione d’Europa 2021, Giorgio Chiellini, che hanno raccontato la loro esperienza nella C, il Commercial Director Nielsen Sports, Gianluca Mazzardi, Matteo Marani e Gianfranco Zola, rispettivamente Presidente e Vicepresidente Vicario della Serie C. A seguire, sul palco, gli allenatori delle tre squadre vincitrici dei gironi, che hanno ricevuto un riconoscimento.

“La Lega Pro rappresenta un patrimonio fondamentale per il calcio italiano in termini di partecipazione, valori e sperimentazione. Lo studio presentato oggi testimonia l’energia positiva della Serie C, in grado di contaminare l’intero movimento. Come FIGC abbiamo il dovere di sostenere questo dinamismo al meglio, sterilizzando qualsiasi forma di fibrillazione e di criticità in grado di comprometterne la credibilità” – ha affermato il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

“Vedere i progressi che, come Serie C, abbiamo fatto mi rende orgoglioso. È bello trovare riscontro nei dati dell’impegno quotidiano, e mi rende ancora più felice che il nostro campionato venga percepito come tappa fondamentale per i giovani da tifosi, appassionati e addetti ai lavori. Continueremo a puntare sulla Riforma del calcio giovanile, è necessaria sia per la Lega Pro che per tutto il movimento azzurro” – ha commentato il Vicepresidente Vicario della Serie C, Gianfranco Zola.

“La nostra Lega, il nostro campionato – ha detto il Presidente Matteo Marani – oggi sono visibili e seguiti, lo dicono i numeri: 5 milioni di fan sono una platea importante, da preservare e da alimentare con giovani di talento, strutture all’altezza e con un prodotto bello; stiamo lavorando per migliorare la sostenibilità economica del campionato, per dare un futuro solido alla Lega. Il posizionamento della Serie C deve rispettare le nuove esigenze del mondo del calcio”.