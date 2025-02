GIUDICE SPORTIVO | UN TURNO A LISI, INIBIZIONE PER IL DIRETTORE MELUSO

Il Giudice sportivo, in merito alla gara di Campionato Serie C Rimini-Perugia, ha inflitto un turno di squalifica a Francesco Lisi, per aver raggiunto il limite di cinque ammonizioni.

Pertanto il calciatore non sarà disponibile per la prossima partita contro la Vis Pesaro.

Inibizione a svolgere ogni attivita’ in seno alla FIGC e ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto l’11 febbraio 2025 ed € 500,00 di ammenda a Mauro Meluso “per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione”.

Inoltre sanzione di 400 euro alla società AC PERUGIA CALCIO “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 30° minuto del primo tempo, un bengala nel recinto, senza conseguenze“