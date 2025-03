FEMMINILE, SEMIFINALE DI RITORNO COPPA ECCELLENZA | PERUGIA-NESTOR 1-1

Si interrompe in semifinale il percorso in Coppa Eccellenza per le ragazze del Perugia Femminile che dopo la sconfitta per 2-1 contro la Nestor nella gara di andata non vanno oltre il pareggio per 1-1 venendo così eliminate.

Buon avvio di gara per il Perugia ma a passare in vantaggio al 26′ del primo tempo è la Nestor con Erika Quattrone. Nella ripresa le biancorosse si riversano in attacco con maggiore motivazione e dopo due minuti pareggiano i conti con un calcio di rigore trasformato da Margherita Gigliarelli. Purtroppo a complicare i piani arriva l’espulsione della Gigli. Il forcing finale del Perugia che con un’altre rete avrebbe portato la gara ai calci di rigore non sortisce effetti e la sfida termina 1-1. Perugia eliminato, la Nestor è in finale.

Ora due settimane di pausa, si riprende con la sfida in campionato contro il Santa Sabina.

Questa la formazione schierata dal tecnico Treppaoli: Cerasa, Valentini, Bufaloni, Gigli, Temperini, Gigliarelli, Properzi, Bovini (45′ st Tardioli), Zonaria (36′ st Rapastella), Freddo, Yimga. A disp.: Ceccarelli, Baldoni, Acosta, Maselli.